Vedacit Vôlei Guarulhos derrota o Minas e se classifica para a semifinal da Superliga 23/24

Pelo jogo 3 das quartas de final da Superliga BET7K, o Vedacit Vôlei Guarulhos derrotou o Itambé Minas por 3 sets a 0. Com parciais de 25/19, 25/18 e 25/22, os guarulhenses avançaram para a semifinal da maior competição do vôlei nacional.

O Vedacit Vôlei Guarulhos segue para a semifinal da Superliga pela segunda vez em sua história, mais um marco na carreira do time.

O técnico Nery Tambeiro entrou em quadra com Franco (oposto), Wilian (ponteiro), Celestino (ponteiro), Matheus Alejandro (central), Babu (central), Filipinho (líbero) e Sandro (levantador e capitão). O central Bertolini foi cortado da escalação por estar se recuperando de um resfriado, o camisa 10 Babu assumiu a titularidade na partida.

O primeiro set começou equilibrado, com as equipes disputando ponto a ponto, mas no décimo quarto o Vedacit avançou com ajuda dos bloqueios de Franco e Matheus Alejandro, fechando a etapa. Já no segundo, o time da casa não deu chances para o adversário, abriu 6 pontos de distância no placar e fechou com tranquilidade. Com vantagem no placar e a torcida empurrando o time, os flechas fecharam o terceiro e conquistaram a vaga entre os quatros primeiros do Brasil. O vencedor do Troféu Viva Vôlei foi o jogador William.

O adversário do Vedacit Vôlei Guarulhos será o Vôlei Renata, que venceu o Sada Cruzeiro e também avançou para a semi. As datas estão previstas para o dia 13, 18 e 22 de abril.