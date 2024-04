Jardim Adriana é beneficiado com a inauguração do 33º Ecoponto de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta quinta-feira (11) o 33º Ecoponto da cidade. Desta vez o local beneficiado foi a Vila Sítio dos Morros, região do Jardim Adriana. Localizado na rua Walter Pereira de Lima, 105, o equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30.

Nos ecopontos os munícipes podem entregar gratuitamente entulho, móveis velhos, pneus, restos de podas, eletrodomésticos, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado. Cada morador da cidade pode descartar até 20 sacos de entulho por dia.

O prefeito Guti participou da entrega do equipamento à comunidade. “Estamos oferecendo comodidade para que as pessoas façam o descarte de forma correta, sem atrapalhar ninguém e colaborando com a preservação da natureza. Em breve serão 35 ecopontos pela cidade”, afirmou o chefe do Executivo.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, comentou a importância do equipamento. “Os ecopontos são essenciais para garantir a qualidade de vida na cidade, uma vez que evitam o descarte de materiais em locais inadequados, como praças e rios. Vale ressaltar que a consciência da população sobre a importância do descarte corretos de resíduos é fundamental para que a iniciativa dê certo”.

Atualmente a Prefeitura de Guarulhos trabalha na construção de mais três novos ecopontos nos bairros Jardim Monte Carmelo, Água Chata e Jardim Rosa de França.