Prefeitura entrega campo com grama sintética no Jardim Maria Dirce

A Prefeitura de Guarulhos entregará no sábado (13) um campo com grama sintética no Jardim Maria Dirce, na rua Ubaitaba, 65. Será o quarto campo entregue pela Secretaria de Esporte e Lazer de um total de dez reformados pela cidade, ação que representa investimento de R$ 672 mil e evidencia o compromisso da administração municipal em promover espaços de lazer e atividades esportivas para a comunidade.

Além da instalação da grama sintética, foram realizadas melhorias adicionais para garantir um ambiente propício à prática esportiva. Entre elas estão a instalação de alambrados, o que proporciona segurança aos usuários, e a recuperação do entorno do campo para aprimorar a infraestrutura do local.

Mais que alternativa de lazer e prática esportiva para os moradores do Jardim Maria Dirce, o novo campo também promoverá a inclusão social ao incentivar a participação de pessoas de todas as idades em atividades esportivas.