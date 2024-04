Prefeitura abre inscrições para o curso Corte e Costura sob Medida em parceria com o Senai

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos mantém abertas até o próximo dia 26, ou até o término das vagas, as inscrições para 16 vagas no curso de qualificação profissional Corte e Costura Sob Medida, em parceria com o Senai. Os interessados devem entrar em contato por telefone (2472-6940 / 2425-2847 / 2475-9715 / 2475-9724) ou comparecer pessoalmente ao Centro de Qualificação Profissional (CTMO), localizado na avenida Antônio Iervolino, 225, Vila Augusta.

A formação, com duração de 160 horas, visa a desenvolver competências relativas à construção de moldes, corte e confecção das peças de vestuário, seguindo especificações técnicas, procedimentos da empresa e normas ambientais, de saúde e segurança no trabalho. A aulas acontecerão de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, no CTMO. A previsão de início é 7 de maio.

Pré-requisitos

Na data de início do curso o aluno deverá ter, no mínimo, 16 anos de idade e finalizado o 4º ano do ensino fundamental.



Matrícula

A matrícula deverá ser feita nos dias 29 e 30 de abril de forma presencial no CTMO. Na ocasião deverão ser apresentados original e cópia do RG, do CPF e de um comprovante de endereço.