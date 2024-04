Programa Atende Já Dengue conta com oito UBSs abertas neste final de semana

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (13) e domingo (14) a Prefeitura de Guarulhos abre oito Unidades Básicas de Saúde pelo programa Atende Já Dengue pelo segundo fim de semana consecutivo. As UBSs Parque Cecap, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Jovaia, Nova Bonsucesso, Inocoop, Parque Alvorada e Dona Luiza funcionarão das 7h às 17h para atendimento de pessoas com sintomas de dengue e para a atualização da carteirinha de vacinação.

As unidades estão preparadas para receber pacientes com sintomas como febre alta, dor no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Caso os sintomas se agravem, com dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e cansaço extremo, os pacientes devem procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs).

Atualmente Guarulhos enfrenta um quadro preocupante, com 27.564 casos confirmados de dengue e 25 óbitos registrados em decorrência da doença. Diante desse cenário, a Prefeitura de Guarulhos está implementando estruturas adicionais em quatro serviços de urgência e emergência, distribuídos pelas quatro regiões de saúde da cidade.

Saúde Agora

Já pelo programa Saúde Agora estarão abertas as UBS Vila Fátima, Morros, Jardim Presidente Dutra e Soimco, que funcionarão das 8h às 16h para oferecer cuidados básicos de saúde aos usuários do SUS.

Os serviços oferecidos incluem consultas médicas e exames de Papanicolau mediante agendamento prévio via aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek) ou na própria UBS. Também estarão disponíveis serviços sem necessidade de agendamento, como retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, curativos e as condicionalidades do programa Bolsa Família.

Os cidadãos também podem aproveitar a oportunidade para colocar a carteirinha de vacinação em dia, bem como para receber a primeira dose da vacina contra a dengue, para jovens entre dez e 14 anos, ou a dose anual contra a gripe, se fizer parte dos grupos prioritários (confira em www.guarulhos.sp.gov.br/vacinagripe). Todas as UBSs e o Ambulatório da Criança e do Adolescente estarão abertos neste sábado para o Dia D de Vacinação contra a Gripe.

Além disso, as UBSs participantes do programa Saúde Agora realizarão atividades educativas em consonância com a campanha Abril Azul, visando a conscientizar sobre o autismo e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, que afeta uma a cada 160 crianças no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde.



Serviço

UBS Programa Atende Já Dengue

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78 – Parque Cecap

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97 – Jardim Moreira

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas 2.007 – Jardim Acácio

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Rossi

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 2.137 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310 – Parque Residencial Cumbica

UBS Programa Saúde Agora

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Morros

UBS Jardim Presidente Dutra: rua Nova Yorque, 375, Jardim Presidente Dutra

UBS Soimco: rua Barão de Melgaço, 101, Cidade Soimco

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800 – Cidade Parque Alvorada

UBS Dona Luiza: avenida José Miguel Ackel, 1.535 – Jardim Giovana