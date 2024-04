SP lança guia temático da cultura italiana em evento turístico da América Latina

- PUBLICIDADE -



A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lança no dia 15 de abril, em seu estande na WTM Latin America, o guia “Turismo de Raízes – Cultura Italiana”, uma publicação com atrativos turísticos, roteiros temáticos, opções gastronômicas, curiosidades e mais de 30 eventos, que destaca o legado dos imigrantes italianos em diversos municípios do estado.

O guia promove festas tradicionais, como a da Achiropita, na capital paulista, que atrai mais de 30 mil pessoas por dia para o bairro do Bixiga; festivais como o Gastronômico e Cultural di San Gennaro, em Batatais, com comidas e danças típicas italianas; e museus como o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, em Vinhedo, capa da publicação lançada na WTM.

A publicação também traz atrativos surpreendentes como os de Pedrinhas Paulista, com a Arena de Eventos Coliseu, que se assemelha ao famoso anfiteatro de Roma, palco de eventos culturais e sociais. O guia “Turismo de Raízes – Cultura Italiana” tem o apoio institucional da Agência de Turismo da Itália (ENIT), do Consulado da Itália e da Secretaria Estadual de Negócios Internacionais.

São Paulo tem forte influência da cultura italiana na arte, na cultura e na gastronomia. Desde o mês passado, a Setur-SP realizou uma série de ações em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. “A presença da cultura italiana é marcante em todas as áreas, são 13 milhões de descendentes apenas em SP”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

A Setur-SP também realiza na WTM uma aula experimental de gastronomia com o chef de cozinha Marcelo Figueiredo, do restaurante Mirabille, de Mococa (SP), que ensina a receita de um prato típico italiano: polenta com ragu de blend de carnes. Além disso, a Setur-SP oferece ao público uma apresentação de dança italiana, performada pela Cia de Dança Allegro, de Lindóia (SP).

A Setur-SP estará presente na WTM com um estande de mais de 200 m², onde acontecem aulas gratuitas com chefs de cozinha, capacitações, apresentações musicais, experiências de realidade aumentada, além da promoção de 25 regiões turísticas do estado.

Além de um guia de turismo de raízes, a secretaria apresenta mais duas novidades: o lançamento de dez roteiros de afroturismo e uma assistente virtual para quem deseja viajar por São Paulo. No último ano, a WTM atraiu mais de 15 mil visitantes e 623 expositores de 40 países. Consulte a programação aqui.

Lançamento do “Guia Turismo de Raízes – Cultura Italiana”, cooking class e dança italiana

Quando: 15 de abril, segunda-feira, a partir das 16h.

Onde: WTM Latin America 2024 – Estande J05

Endereço: Expo Center Norte – Rua Jose Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo.