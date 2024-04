Bonsucesso Cultura e Tradição é atração no Centro de Cultura Popular Carpição no dia 27

- PUBLICIDADE -



O Centro de Cultura Popular Carpição recebe nova edição do projeto Bonsucesso Cultura e Tradição no dia 27 de abril, sábado, a partir das 17h. O evento integra projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, e conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, em sua realização. A entrada é gratuita e a classificação, livre.

Além de discotecagem com DJ Ficher, a nova edição do Bonsucesso Cultura e Tradição conta com as participações de Elimar, Juarez Viola, Amigos do Sertão, Duo Papo de Viola, Dudu da Viola & Letícia Reis e muito mais.

O Bonsucesso Cultura e Tradição reúne artistas da música e da poesia em uma grande celebração da cultura popular que tem como objetivo manter viva a cultura e a tradição caipira e transmitir esse legado para as novas gerações.

Ao contribuir para a preservação do conhecimento regional e tradicional, o Bonsucesso Cultura e Tradição se caracteriza como importante instrumento para a construção da memória e a permanência do patrimônio imaterial da cultura guarulhense.

O Centro de Cultura Popular Carpição fica na rua Dona Catarina Maria de Jesus, s/nº, Bonsucesso.