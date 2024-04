Cia. de Teatro PimentArdida leva espetáculo com acessibilidade em espaços educacionais da cidade

- PUBLICIDADE -



A Cia. de Teatro PimentArdida apresentará do fim deste mês até junho nova temporada do espetáculo Retratos nos CEUs, no Adamastor, no Cemear e na Biblioteca Monteiro Lobato (auditório Pedro Dias Gonçalves). Além das sessões em espaços educacionais da cidade com acessibilidade em Libras e audiodescrição, a PimentArdida também levará o espetáculo ao Sesc Guarulhos. Todas as apresentações são gratuitas e têm classificação de 12 anos.

Retratos trabalha dilemas da sociedade contemporânea frente a temas como respeito, intolerância, felicidade e empatia. O roteiro apresenta situações cotidianas que interferem no convívio social e faz uma crítica à hipocrisia humana de maneira descontraída e divertida. Ao questionar o público sobre os motivos dos constantes embates, e peça também aborda estereótipos sociais e disputas ideológicas para fomentar o respeito às diferenças.

As apresentações do espetáculo Retratos são parte de projeto aprovado pelo FunCultura, com recursos federais da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura e do programa Mais Futuro.

Para obter mais informações e a agenda completa da Cia. PimentArdida em outras regiões siga o perfil da trupe no Instagram em @ciapimentardida.

Agenda de espetáculos com acessibilidade

26 de abril, sexta, às 19h

CEU Continental – rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II

Acessibilidade: Libras

4 de maio, sábado, às 19h

Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

10 de maio, sexta, às 19h

CEU Bonsucesso – avenida Paschoal Thomeu – Bonsucesso

Acessibilidade: libras

17 de maio, sexta, às 19h

CEU São Domingos – estrada do Elenco, 848 – Jardim Santa Lidia

Acessibilidade: Libras

18 de maio, sábado, às 15h

CEU Vila São Rafael – rua Deus do Sol – Vila Itapegica

Acessibilidade: Libras

29 de maio, quarta, às 20h30

Sesc Guarulhos – rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim Flor do Campo

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

31 de maio, sexta, às 19h

Centro Municipal de Educação e Artes (Cemear) – rua Abílio Ramos, 122 – Macedo

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

21 de junho, sexta, às 19h

CEU Cumbica – avenida Atalaia do Norte, 544 – Jardim Cumbica

Acessibilidade: Libras

22 de junho, sábado, às 20h

Biblioteca Monteiro Lobato – auditório Pedro Dias Gonçalves – rua João Gonçalves, 439 – Centro

Acessibilidade: Libras e audiodescrição