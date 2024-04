Prefeitura entrega 140 títulos de propriedade aos moradores do Conjunto Pimentas III

- PUBLICIDADE -



Cento e quarenta famílias de Guarulhos receberam oficialmente o documento de propriedade de seus imóveis no último sábado (13) no CEU Parque São Miguel. As unidades do Conjunto Habitacional de Interesse Social (CHIS) Pimentas III foram entregues às famílias em 2013, porém sem garantia de propriedade. Após 11 anos, os moradores finalmente puderam receber oficialmente o título de propriedade de suas residências, garantindo segurança jurídica sobre seus imóveis.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito de Guarulhos, Guti, e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. “Agora com o documento na mão ninguém mais tira, a casa é de vocês. E continuamos trabalhando duro para entregar cada vez mais coisas boas para a nossa cidade. Até o final do ano serão entregues oito mil títulos de propriedade e eu me sinto muito honrado por poder fazer isso”, ressaltou Guti.

A moradora Maria Honorata Pereira de Souza relatou, muito emocionada, o quanto ela e os seus vizinhos aguardaram por esse momento. “Foi mais de uma década de espera, eu pensei que nunca conseguiria, mas graças a Deus conseguimos. Estou muito feliz por receber esse documento hoje”.

Marisa Oliveira dos Santos, também moradora do CHIS Pimentas III, relatou que, em uma reunião com o prefeito, foi prometido o tão sonhado documento. Segundo ela, antes disso os moradores não tinham mais esperanças de terem seus imóveis regularizados. “Hoje é um grande dia, a realização de um sonho. O prefeito nos deu esperança e esse dia chegou. Demorou, mas chegou. Estou feliz, muito feliz”, disse Marisa. “É importante receber a comprovação de propriedade e saber que agora temos um documento digno para tudo na vida”, reforçou o morador Manoel Celestino de Lima Filho.

Desde 2017 a Prefeitura de Guarulhos já entregou mais de quatro mil títulos de propriedade por meio do programa GRU Legal e atualmente percorre diversas regiões da cidade para atualizar as concessões de direito real de uso, as CDRUs, com o objetivo de atualizar o cadastro das famílias, emitir novas documentações e regularizar a situação fundiária dos moradores.