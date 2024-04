Prefeitura entrega mais 671 Carteiras do Idoso em evento no Adamastor

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos entregou mais 671 Carteiras do Idoso na última sexta-feira (12) no Adamastor, durante o 11º Encontro com os Beneficiários da Carteira do Idoso, que teve a participação do prefeito Guti. Desde 2017 a atual administração já entregou 34.859 documentos do tipo. O ano com a maior quantidade de carteiras entregues foi 2022, um total de 7.331. Neste ano até o momento foram emitidas 1.515 carteiras.

Guti destacou a importância do documento e que a preocupação com a pessoa idosa é uma prioridade de governo. “É com grande satisfação que participo desta ação e fico mais encantado com a presença maciça de vocês. Este documento abre muitas oportunidades a quem muito devemos, pessoas que cumpriram e muitas ainda que cumprem suas missões e que merecem todo o nosso respeito e carinho”.

Além de entregar o documento, o evento no Adamastor proporcionou uma tarde de entretenimento ao público com diversas apresentações dos grupos de dança dos Centros de Convivência do Idoso (CCIs) Gopoúva e Santa Mena. O encontro ofereceu também vacinação contra a gripe, orientações sobre a dengue e dicas nutricionais. Ao final o público pôde desfrutar de um lanche da tarde.

Benefícios

A Carteira do Idoso é voltada a pessoas acima dos 60 anos com renda familiar total de até dois salários mínimos, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com os dados atualizados nos últimos dois anos. Ela garante o direito a passagens interestaduais gratuitas, ou com até 50% de desconto, em viagens rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias.

Para obter mais informações sobre o benefício ligue para 2087-4270 ou 2408-7020 ou mande e-mail para [email protected].