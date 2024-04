Elvis Mourão renova grafite do recinto dos leões Madiba e Kalipha no Zoo de Guarulhos

Após pouco mais de quatro anos, o artista plástico guarulhense Elvis Mourão volta ao Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França, para renovar o grafite feito por ele em 2020 no muro lateral do recinto dos leões Madiba e Kalipha. Quem passa pelo local já pode admirar as novas formas e cores que tomaram conta da paisagem.

Com pouco tempo livre em meio a uma agenda concorrida, o trabalho levou 45 dias para ser finalizado. “Faço as artes no meu tempo livre entre uma viagem e outra”, diz o artista, que revelou ainda o porquê do trabalho no zoo. “Minha motivação vem da paixão pela arte e pelo desejo de torná-la mais acessível a todos, somada ao carinho especial pelo Zoológico de Guarulhos. É uma forma de presentear a cidade”.

Segundo Elvis, também serão renovados os grafites dos recintos das cobras, do urubu-rei, do jacaré, dos pássaros e dos macacos. Além dos traços únicos e reconhecidos mundo afora, todas as tintas e os demais materiais utilizados no trabalho são doados pelo artista.

Currículo

O artista plástico Elvis Mourão tem sua marca registrada em várias áreas criativas. Em seu currículo constam assinaturas de coleções premiadas para a marca de óculos Ray Ban, desenho nos palcos no festival Lollapalooza e criação de obras de arte para os pianos que decoram os hotéis Pullman em São Paulo, entre outros trabalhos.

O talentoso guarulhense também foi convidado a expor na Bienal do Graffiti no Brasil e na Califórnia, grafitou o famoso mural de Venice Beach em Los Angeles e estabeleceu parcerias com galerias de arte nas Américas do Norte e do Sul e também na Europa.