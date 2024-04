Espetáculo de rua em Guarulhos conta a história da catadora de resíduos Estamira

- PUBLICIDADE -



A praça Francisco Martins Pompeu, na Vila Fátima, receberá neste sábado (20) sessões do espetáculo Quando Estamira me Chamou em dois horários: às 18h30 e às 20h. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre.

Com dramaturgia e direção do ator Matheus Pamplona, Quando Estamira me Chamou é inspirado no documentário Estamira (Brasil, 2004), de Marcos Prado, que conta a história de uma antiga trabalhadora do Jardim Gramacho, bairro do município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, considerado um dos maiores aterros sanitários do mundo e que funcionou até 2012.

Na construção do espetáculo a produção se debruçou sobre a história dessa mulher, sua visão de mundo e religiosidade. Nesse contexto, a rua é espaço importante para a narrativa da história, pois era considerada o verdadeiro lar por Estamira.

As apresentações do espetáculo são uma iniciativa do Coletivo Pamplona e Cenciani, projeto aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura com recursos federais da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura.