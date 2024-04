Guarulhos ultrapassa a marca de 235 mil famílias inscritas no CadÚnico

- PUBLICIDADE -



A cidade de Guarulhos ultrapassou a marca de 235 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), de acordo com informações do mês de abril divulgadas pela Prefeitura nesta terça-feira (16). Este número é 36,93% maior do que há exatos dois anos, quando registrou 172.182.

Já o número de pessoas cadastradas na base do CadÚnico em Guarulhos chegou à marca de 529.114. Isso representa 40,95% da população da cidade, segundo dados do IBGE de 2022, que registrou Guarulhos com uma população de 1.291.784 habitantes.

O elevado números de pessoas e famílias identificadas no CadÚnico se dá graças ao trabalho de busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade social realizado pela Prefeitura por meio dos seus equipamentos móveis (Van do CadÚnico e CadMóveis), aos postos fixos de atendimento, como os 12 Cras, e à Central do CadÚnico, no Jardim Bom Clima. Somente neste ano todos os postos de atendimento do município já realizaram 63.760 atendimentos relativos ao CadÚnico. No ano de 2022 foram realizados na cidade 320.285 atendimentos, contra 272.759 em 2023.

O Cadastro Único é a principal porta de entrada para todos os programas sociais federais, estaduais e municipais. Por meio dele as famílias podem acessar o Bolsa-Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Carteira do Idoso, o Viva Leite, o ID Jovem, o Auxílio-Gás, entre outros.

Confira os locais de atendimento

Central do CadÚnico. Avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima. Mediante agendamento pelos telefones 2408-7020 e 2087-4270 ou pelo email [email protected]

Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27/09/2024

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Até 06/05/2024

CadMóvel 3 – Hotel Villa Santa Mônica

Estrada David Corrêa, 900 – Recreio São Jorge

Até 22/04/2024. Após esta data, ele irá atender, a partir do dia 24/04/2024, na ACM Cumbica: rua Crato, 197 – Vila Nova Cumbica

Van do CadÚnico

Avenida Palmira Rossi, 1.123 – Recreio São Jorge

Até 17/04/2024