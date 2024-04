Cata-Treco atende Vila Augusta e mais onze bairros no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão neste sábado (20) os bairros Vila Augusta, Vila Pedro Moreira, Vila Sorocabana e Vila Ristori. Já no domingo (21) serão atendidos Vila Barros, Jardim Eliana, Jardim Santa Bárbara, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Flor do Campo, Vila Monteiro Lobato, Jardim São Francisco e Parque Cecap.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação – Sábado (20)

Vila Augusta – Rua Adelino Alexandre, rua Albino Fantazzini, rua Alfredo Araújo de Lima, rua Amorinópolis, rua Ana Rosa, rua Antonieta Aguirre de Moraes Barros, rua Antônia Ávila, avenida Antônio Iervolino, rua Antônio Lopes Martins, rua Anápolis, travessa Apuí, rua Arlinda Falcão, travessa Arraias, rua Augusta, rua Augusto Cezar de Souza Lima, rua Brasílio Lombardi, rua Buruí, rua Cabo Basílio Zechin Júnior, rua Cabo Benedito Alves, rua Cabo Elizeu Pinhal, praça Carlos Corrêa Penteado, praça Carlos Dengler, rua Carlos Roberto Doto, rua Clauce de Souza Lima, rua Claudete Fantazzini Souza Lima, rua Constâncio Colalilo, rua Dona Leopoldina, rua Doutor Afonso Pena, rua Doutor João Bueno, rua Emílio Saviolle, praça Enedino de Souza Lima, rua Engenheiro Alexandre Machado, rua Eugênio Antônio Zanetti, rua Firmino Perella, rua Frade Manoel Simões, rua Francisco Antunes, rua Francisco Bondanca, rua Giovanna Luzia Pesce, avenida Guarulhos (do número 400 ao 2.406), rua Guilhermino Lima, rua Irineu Machado, rua Januário Bonanato, rua Joaquim Carneiro Lima, rua Joaquim Miranda, rua José Mandotti, rua José Momo, rua José Revoredo, rua José Sarraceni, viela Jota, rua Júlio Pena, avenida Leonor, rua Lulu Belencas, rua Manoel Joaquim Monteiro, rua Manoel Proença Filho, rua Maria Augusta, rua Maurício de Oliveira, rua Miami, rua Milton, travessa Neia, rua Nespario Lips, rua Nilton, viela Nisa, rua Noêmia Delafina, rua Oswaldo Rodrigues Barbosa, praça Padre José de Anchieta, viela Paina, rua Professor Ferreira Paulino, travessa Professora Cecília Meireles, rua Raul Torres, viela Rei, rua Rui Barbosa, rua Salvador Gaeta, rua Santa Filomena, rua Santa Izabel, Passagem Soinco, rua Sorval, travessa Terezinha, viela Veril, rua Vitalina Leite Balduino, rua Vito Lilla, rua da Cantareira, Passagem da Paz, rua Cônego Valadão, avenida Presidente Humberto C. Branco (do número 100 a 3.760) , rua Cabo Romeu Casa Grande, rua São Sebastião, rua Cabo Oscar Rossin, rua Gabriela, rua Taquara, travessa Ari de Carvalho, rua Waldemar Carvalho, rua Ari de Carvalho, rua Sold. Antonio Caetano de Souza Filho, rua Sold. Antonio Coelho de Silveira, rua Julio Penna, rua Leo de Oliveira e rua José Esperança da Conceição.

Vila Pedro Moreira – Rua Gaspar de Oliveira Viana, rua Marcolina Moreira, rua Santa Rita de Cássia, rua Silvestre Vasconcelos Calmon, avenida Tomaz Edson, rua do Córrego, rua Joaquim Moreira, rua Maria Rosa de Jesus, rua Ana Moreira, rua Brígida Barbosa, rua Maria Inês, rua Octávio Nunes da Silva, rua Mogi das Cruzes e rua Baltazar de Carvalho.

Vila Sorocabana – Viela Botira, viela Caray, rua Dona Otávia, rua Doutor Eloy Chaves, rua Doutor João Batista Soares de Faria, rua Doutor João Batista Vasques, rua Doutor Sebastião Ferraz, rua Felipe Cabral de Vasconcelos, viela Iraí, viela Iripi, rua José Dias de Moura, rua João Coelho, rua João Rodrigues de Miranda, rua Machado, rua Salgado de Castro, rua São João, rua dos Telles, rua Marechal Hermes da Fonseca, rua Januário Maruai, rua Marechal Deodoro da Fonseca, rua das Palmeiras, rua Dona Antonia e rua Paraná.

Vila Ristori – Rua Goiás, rua Minas Gerais e rua Donato Del Cazale.

Programação – Domingo (21)

Vila Barros – Alameda Manuel Jesus de Freitas, alameda Rufino Alves Lopes, rua Alecsander Alves, rua Aparecida Goiana, rua Aporé, rua Aragoiania, rua Aurora do Norte, rua Bela Vista de Goiás, rua Betel, rua Boca do Acre, rua Caldas Novas, rua Canutama, rua Caravari, rua Carlos Korkischko, rua Carmo Venditti, rua Cartola Compositor, rua Castelo Branco, rua Constantino Burato, rua Cristolândia, rua Cruz Machado, rua Dora, rua Doris Guimarães, rua Eugênio Diamante, rua Fonte Boa, rua Fortaleza de Minas, rua Guarapuava, rua Iruá, rua Ituiutaba, rua Jatal, rua Jorge Veiga, rua José Caldeira, rua José Gomes Otero, rua João Bertelli, rua Lagoa da Prata, rua Manoel da Cruz Filho, rua Mar Vermelho, rua Marcelo Francisco, rua Maria Innocência Oliva Barbosa, rua Nossa Senhora de Lourdes, rua Padre Cláudio Arenal, rua Palmeiras de Lagoas, rua Palminópolis, rua Parauna, rua Pedro Volpi, rua Raul Gutierrez, rua Ribeirão das Neves, rua Rio Vermelho, rua Rufino Alves Lopes, rua Sabinópolis, rua Senhora do Porto, rua São Domingos do Prata, rua São Miguel dos Campos, rua Ubaí, rua Vinte e Nove de Janeiro, rua Vinícius de Moraes, rua Virginópolis, rua Águas Limpas, viela Acarajé, viela Pontal, viela Santana do Pirapama, viela do Carmo e avenida Otávio Braga de Mesquita (do número 690 ao 2.000).

Jardim Eliana – Rua Campanário, rua Cromínia, rua Frei Inocêncio, rua Joãozinho, rua Maravilhas, rua Palmeiras de Alagoas, rua Santa Luzia do Norte, rua Waldomiro José Antônio, viela Bandolim, viela Bonny, viela Itambacuri e viela Sardoa.

Jardim Santa Bárbara – Avenida Santa Bárbara, rua Cornélio Procópio, rua Esmeralda, rua Hélio Arrelaro, rua Itambaracá, rua José Manoel Martins da Cunha, rua Mandirituba, rua Meru, rua Nova Fátima, rua Pará, rua Pernambuco, rua Piauí, rua Ribeirão Claro, rua Wenceslau Braz e viela Peçanha.

Jardim São Judas Tadeu – Rua São José da Varginha, rua São Miguel do Iguaçu e rua São Roque.

Jardim Flor do Campo – Rua Dionísio Cerqueira, rua Guilherme Lino dos Santos, rua Monte Santo de Minas, rua Muzambinho, rua Pavini e rua Santana do Riacho.

Vila Monteiro Lobato – Rua Bahia, rua Guaxupé, rua Jatobá, rua João Júcio, rua Juan Fernandez, passagem Matozinhos, rua Vitória da Conquista, rua Mário Bernardo de Medeiros, passagem Pedro Leopoldo, rua Prudente de Morais e rua Tapauã.

Jardim São Francisco – Rua Alemanha, viela Congonhas do Norte, rua Espanha, rua Franca, rua Hungria, rua Inglaterra, rua Itália, rua Líbano, rua Mantena, rua Polônia, rua Portugal, rua Suíça, rua Síria, rua José Gomes Jardim, rua Pirai do Sul, avenida Comendador Wilson Talarico, rua João Romano, rua José Volpi, rua Maria das Dores Lopes Pinheiro, rua Juquitiba, rua Oboé e rua Miguel Calmon.

Parque Cecap – Alameda das Acácias, alameda das Angélicas, alameda das Azaleias, alameda das Magnólias, alameda das Papoulas, alameda das Tulipas, alameda das Vitórias Régias, alameda dos Lírios, avenida Ministro Evandro Lins e Silva, avenida Odair Santanelli, rua Benedito Barbosa, rua Capitão Osmani Cristinelli, rua Cristóbal Claudio Elillo, rua Célia Domingues Faustino, rua Geraldo Alves Celestino, rua Lourdes Lopes Sanches, rua Odilon Monteiro, rua Professora Lucinda Bechelli Romano, rua Rubens Henrique Picchi e rua Silvério Pereira dos Santos.