Prefeitura leva serviço móvel de castração gratuita de cães e gatos a Cumbica

Dezenas de tutores com seus cães compareceram nesta quinta-feira (18) ao trailer Castramóvel, serviço de castração gratuita oferecido pela Prefeitura de Guarulhos que permanece estacionado até o dia 2 de maio na Base Aérea de São Paulo, em Cumbica. A ação é parte da campanha de esterilização de abril, que oferece 1,3 mil vagas no total, incluindo um segundo Castramóvel atendendo no Clube do Parque Cecap e o centro cirúrgico fixo, em Bonsucesso.

O pequeno Max, de dois anos, foi um dos atendidos nesta quinta. O cãozinho foi levado ao local pelas tutoras Valéria Sena da Silva e Raiane Silva Oliveira. “Resolvemos trazê-lo porque o veterinário explicou que é bom pra saúde do animalzinho e também para evitar filhotes”, disse Valéria.

Vagas

Para obter uma vaga no programa de castração gratuita de cães e gatos é necessário acessar www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/agendamento e realizar o cadastro. Os tutores contemplados receberão informações sobre o dia, a hora e o local do procedimento, bem como a respeito da preparação do animal. Novas vagas são abertas na primeira sexta-feira de cada mês.

É importante ressaltar que somente serão atendidos nas unidades do Castramóvel, bem como na sede do Departamento de Proteção Animal, no Bonsucesso, os tutores com comprovante de inscrição e de obtenção de vaga emitido pelo sistema. Não há agendamento presencial.