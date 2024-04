Prefeitura pavimenta 11 vias no Pimentas e em outros cinco bairros

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realiza atualmente obras de pavimentação em dez vias da cidade distribuídas em sete bairros, totalizando cerca de 13 mil m² de pavimento e a instalação de 2 mil metros de guias e sarjetas.

As ruas contempladas são da Bolandeira, no Lavras, onde também está em construção um muro de contenção de 40 metros de extensão, Gentio de Ouro, Jaboatão, Timbaúba, Manoel Cordeiro e Avelino Alves, no Pimentas, Barbosa, na Vila Sítio dos Morros, Nelson Ferraz, no Sítio São Francisco, Prefeito Antonio Prátici, no Jardim Fortaleza, e Rio Negro e Itapetininga, no Jardim Soberana.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, destacou que as ações beneficiarão diretamente 640 famílias. “O trabalho visa a proporcionar aos moradores a dignidade de sair de casa sem os empecilhos causados pela poeira e pelo barro, dentre eles problemas respiratórios e dificuldade de acesso. Em breve essas famílias vão poder cumprir suas atividades diárias com muito mais tranquilidade”, afirma.

Parte das intervenções é realizada pelo sistema de mutirão Mãos à Obra, por meio do qual moradores das comunidades beneficiadas podem participar da etapa de colocação dos blocos intertravados.