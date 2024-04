Programa Auxílio Gás atinge a marca de 28 mil beneficiários em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A cidade de Guarulhos alcançou a marca de 28.073 beneficiários do Auxílio Gás no mês de abril, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura nesta quinta-feira (18). É o maior número alcançado pelo município no programa desde a sua implementação, em 2022. O aumento em relação ao mês de fevereiro foi de 12,53%, quando foram registrados 24.945 beneficiários. Já o aumento em relação a abril de 2023 foi de 17,47%, o que representa 23.897 beneficiários à época.

O Auxílio Gás é um programa de auxílio à compra do gás de cozinha destinado a munícipes de baixa renda. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência têm preferência.

São elegíveis ao Auxílio Gás todas as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, inclusive aquelas que recebem benefícios de programas do governo. Podem receber o Auxílio Gás também as famílias que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa que receba o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, inscritas ou não no CadÚnico.

Locais de atendimento do CadÚnico

Central do CadÚnico* – Avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima. Mediante agendamento pelos telefones 2408-7020 ou 2087-4270 ou pelo e-mail [email protected]

Centro de Referência da Assistência Social (Cras) – Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27/09/2024

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Até 06/05/2024

CadMóvel 3 – Hotel Villa Santa Mônica

Estrada David Correa, 900 – Recreio São Jorge

Até 22/04/2024. Após essa data ele irá atender, a partir do dia 24/04/2024, na ACM Cumbica – rua Crato, 197 – Vila Nova Cumbica