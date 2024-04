Programa Saúde Agora abre quatro UBSs neste sábado em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Neste sábado (20) as UBS Jardim Munhoz, Continental, Santa Paula e Dona Luiza estarão abertas pelo programa Saúde Agora para atender a população com consultas, exames, vacinação e atividades educativas como parte integrante das ações do Abril Azul. O horário de funcionamento será das 8h às 16h.

Dentre os serviços disponíveis, consultas médicas e exames de Papanicolau são os únicos que necessitam de agendamento prévio, que pode ser efetuado online, por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek), ou diretamente na respectiva UBS.

Todos os outros serviços, como testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), assim como curativos e vacinação, são realizados por demanda espontânea, sem agendamento.

Para a imunização basta comparecer com documento original com foto e carteirinha de vacinação. Vale lembrar que a vacina contra a dengue está disponível para jovens de dez a 14 anos e a contra a gripe para grupos prioritários, cujos detalhes podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/vacinagripe, assim como a documentação necessária.

As ações de educação em saúde, desenvolvidas nas salas de espera das UBS, estarão focadas na campanha Abril Azul com o objetivo de conscientizar sobre o autismo e dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, que afeta uma a cada 160 crianças no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Continental: rua Pessegueiro, 111, Parque Continental II

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana