Bolsas de estudos para a Cidade de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Com mais de 50 anos de história e 11 unidades, a Universidade São Judas é reconhecida pela qualidade educacional e inovação. E é com muita alegria que, anuncia uma das datas mais importantes da nossa instituição, a Semana Extraordinária, que ocorrerá dos dias 22 a 26 de abril. Durante toda essa semana, ofereceremos os melhores descontos do semestre, para você realizar a sua matrícula!

Razões pelas quais ingressar em uma graduação online na Semana Extraordinária de abril é uma escolha inteligente:

Até 70% de Descontos Conclusão do curso no mesmo período de quem iniciou em fevereiro Voucher de desconto para seu amigo ou familiar Acesso gratuito ao Office 365 Acesso exclusivo a mais de 40 cursos livres pela plataforma VIVAe

Diferenciais do nosso campus em Guarulhos:

• Excelente localização, no Centro da cidade

• Unidade com laboratórios multidisciplinares

• Campus reconhecido pelo Fundo Social de Solidariedade, por suas ações de impacto social realizadas em benefício da população da cidade

• Parcerias com a prefeitura e a comunidade, para desenvolvimento de projetos de extensão e empreendedorismo

• Professores mestres e doutores, que implementam um projeto pedagógico inovador e fazem a diferença na formação dos alunos

Não perca essa oportunidade, faça sua inscrição para Semana Extraordinária pelo link https://forms.office.com/r/1R1U6cv14H ou WhatsApp 11 96308-0841.