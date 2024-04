Guarulhos abre chamamento público para a construção de hospitais veterinários no Centro e no Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos publicou na edição de sexta-feira (19) do Diário Oficial (https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/2028720396.pdf, página 39) chamamento público para seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos para implantação e operacionalização de dois hospitais veterinários públicos na cidade, uma unidade no Centro e a outra no Pimentas. A sessão pública de processamento será realizada no dia 13 de maio, às 9h, na Secretaria da Fazenda (avenida Salgado Filho, 886, Centro).

O prefeito Guti comentou sobre este primeiro passo para o atendimento a uma das principais solicitações dos tutores de animais domésticos no município. “Existe uma enorme demanda por serviços de acolhimento e tratamento gratuito de animais de estimação, especialmente cães e gatos, em nosso município e, por isso, é com muita alegria que anunciamos esta iniciativa para a construção de dois hospitais veterinários públicos em Guarulhos”.

O chefe do Executivo comentou ainda sobre a evolução dos serviços de atenção aos animais durante a atual gestão. “A Prefeitura oferece cerca de 1,3 mil cirurgias gratuitas de esterilização e microchipagens por mês e está trabalhando para finalizar a reforma e a ampliação do abrigo em Bonsucesso”, concluiu Guti.

O valor total das obras dos dois hospitais é estimado em cerca de R$ 46 milhões. O instrumento convocatório e seus anexos podem ser consultados no link https://licitacoes.guarulhos.sp.gov.br/todaslicitacoes/ou mediante retirada por meio de mídia digital (CD, pen drive e outros) no mesmo endereço já citado, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.