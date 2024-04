Guarulhos atende 1.674 pessoas com sintomas de dengue no fim de semana

- PUBLICIDADE -



No sábado (20) e domingo (21) 668 pessoas com sintomas de dengue passaram pelas oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos que estiveram em funcionamento das 7h às 17h pelo programa Atende Já Dengue. Nas estruturas avançadas das UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, mais 1.006 pacientes foram atendidos, totalizando 1.674 pessoas com sintomas de dengue tratadas nos dois dias.

No fim de semana 173 jovens de dez a 14 anos foram imunizados contra a dengue, doença que já fez 33 vítimas fatais em Guarulhos. O número de vacinados na cidade é de 28.528 até o momento. Já o número de pessoas infectadas pelo Aedes aegypti alcançou 36.314 desde o início do ano.

A estratégia da Prefeitura de Guarulhos para proporcionar um atendimento mais ágil para pacientes com sintomas de dengue foi abrir UBS aos sábados e domingos, além de montar estruturas avançadas em quatro serviços de urgência e emergência (UPAs Paulista, Cumbica e São João e o PA Paraventi).

A orientação da Secretaria da Saúde é que pessoas com sintomas leves de dengue, como febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas procurem uma UBS. Somente em casos mais graves, com dores fortes na barriga, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e muito cansaço é recomendado que os pacientes busquem as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs), cujo endereços podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.

No próximo fim de semana o programa Atende Já Dengue continuará com a abertura das UBS Parque Cecap, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Jovaia, Nova Bonsucesso, Inocoop, Parque Alvorada e Dona Luiza (confira os endereços em bit.ly/ubsgru).

Balanço do programa Saúde Agora

Com a abertura das UBS Jardim Munhoz, Continental, Santa Paula e Dona Luiza pelo programa Saúde Agora no sábado foram realizadas 204 consultas médicas e 121 de enfermagem, além de 113 exames de Papanicolau e 121 atendimentos nas farmácias.

No próximo sábado (27), das 8h às 16h, estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora as UBS São Ricardo, Rosa de França, Bananal e Uirapuru.