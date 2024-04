Prefeitura beneficia 430 famílias com a pavimentação de sete ruas no Jardim dos Cardosos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos concluiu no sábado (19) a pavimentação das ruas Treze, Quatorze, Quinze, Dezesseis, Dezessete, Dezoito e Dezenove, todas no Jardim dos Cardosos. Realizado por meio do programa de mutirão Mãos à Obra, o trabalho já beneficia diretamente 430 famílias residentes nos endereços contemplados.

Nas sete ruas foram aplicados 5.580 m² de pavimento intertravado e 2.232 metros de guias e sarjetas. O prefeito Guti esteve no bairro e comentou a entrega. “São mais de 400 famílias que esperavam há mais de 20 anos pela pavimentação e agora viram o sonho de viver com mais dignidade se tornar realidade”, afirmou o chefe do Executivo. Ele esteve acompanhado do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, e do presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano.

Outras onze vias da cidade estão em processo de pavimentação neste momento, totalizando 13 mil m² de pavimento e 2 mil metros de guias e sarjetas. As ruas contempladas são da Bolandeira, no Lavras, Gentio de Ouro, Jaboatão, Timbaúba, Manoel Cordeiro e Avelino Alves, nos Pimentas, Barbosa, na Vila Sítio dos Morros, Nelson Ferraz, no Sítio São Francisco, Prefeito Antonio Prátici, no Jardim Fortaleza, e Rio Negro e Itapetininga, em Cidade Soberana. Após a conclusão das obras 640 famílias serão beneficiadas.