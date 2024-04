Programa Atende Já Dengue conta com quatro estruturas avançadas para agilizar atendimento à população

- PUBLICIDADE -



O programa Atende Já Dengue, da Prefeitura de Guarulhos, ganhou um importante reforço no atendimento durante o fim de semana com a entrada em funcionamento de quatro estruturas avançadas, nas UPAs Cumbica, Paulista e São João e no PA Paraventi. Todas atenderam das 7h às 19h.

Reduzir o tempo de espera é um dos objetivos da ação, uma força-tarefa realizada pela Secretaria da Saúde para otimizar o atendimento aos pacientes da cidade. As estruturas avançadas incluem médicos, equipes de enfermagem, insumos, medicamentos e toda a estrutura necessária para oferecer um tratamento eficaz à população que busca por atendimento com sintomas de dengue.

As quatro estruturas se unem à abertura de oito Unidades Básicas de Atendimento (UBS) aos finais de semana para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas da dengue. São as UBS Parque Cecap, Jardim Paulista, Jardim Acácio, Jovaia, Nova Bonsucesso, Inocoop, Parque Alvorada e Dona Luiza, que funcionam ao longo de todo o mês de abril das 7h às 17h.

Tanto as estruturas avançadas como as UBS que abrem aos fins de semana estão preparadas para receber pacientes com sintomas como febre alta, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos, mal-estar, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele. Caso os sintomas se agravem, com dores abdominais intensas, vômitos persistentes, sangramentos no nariz, na boca ou nas fezes, tonturas e cansaço extremo os pacientes serão encaminhados para unidades hospitalares.

Serviço

Os endereços das estruturas avançadas podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-de-urgencia-e-emergencia-24-horas.