Alunos de Guarulhos se divertem com programa Viva Vôlei

- PUBLICIDADE -



Cerca de 400 alunos da EPG Glorinha Pimentel, no Jardim Castanha, participam do projeto Viva Vôlei, ação que visa à inclusão social de crianças por meio da iniciação esportiva. Além do aspecto técnico, o programa desenvolve diversas ações extracurriculares baseadas em inclusão social, diversidade, equidade de gênero, educação ambiental e responsabilidade social.

Desde o início de março as crianças exercitam diversos movimentos da modalidade, como saque por baixo e toque, entre outras ações que auxiliam na familiarização com fundamentos básicos do voleibol. “Nossa metodologia visa ao esporte como ferramenta de educação. A partir do vôlei os jovens aprendem sobre trabalho em equipe, responsabilidade, respeito e zelo pelo material que utilizam”, explica Taiana Oliveira, professora do projeto.

A iniciativa faz parte do Instituto Viva Vôlei, braço social da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) que ministra atividades esportivas semanais e promove o alinhamento natural dos participantes ao esporte. Atualmente o núcleo da EPG Glorinha Pimentel é o maior do Estado e o único desenvolvido em uma escola pública.

“Estamos felizes em receber o Viva Vôlei aqui na escola. É um projeto multidisciplinar, que as crianças aprendem para além das fronteiras do jogo. Ano passado, por exemplo, no viés da educação ambiental, os alunos trabalharam a coleta seletiva, ampliando o olhar para o cuidado com o entorno. Foi uma experiência incrível”, comenta Samantha Solano, diretora da EPG Glorinha Pimentel.