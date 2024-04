E.E. Lydia Kitz Moreira foi palco do EJC São Paulo Apóstolo e reuniu 700 pessoas

- PUBLICIDADE -



Pelo segundo ano, os jovens da Paróquia São Paulo Apóstolo realizaram no Lydia Kitz seu Encontro de Jovens com Cristo. Embora seja a terceira edição do evento, nos dois anos em que aconteceu na escola que é vizinha da paróquia, o encontrou cresceu significativamente e segue ganhando força para cumprir sua missão de abrir as portas da espiritualidade para uma juventude cada vez mais necessitada desta conexão.

O EJC é um movimento da Igreja Católica, e anualmente mobiliza milhões de pessoas ao redor do país. Há mais de 50 anos, padre Alfonso Pastore realizou a primeira edição no bairro da Pompéia, em São Paulo. Ele também criou o ECC – Encontro de Casais com Cristo no mesmo ano, 1970.

O EJC deste ano teve 60 jovens inscritos, vindos em sua maioria de uma das sete comunidades da paróquia São Paulo Apóstolo, mas jovens de outras regiões da cidade também foram beneficiados pelo evento. Mas a estrutura criada para acolhê-los e cuidar para que tudo funcionasse a contento contou com mais centenas de pessoas, entre integrantes de diversas pastorais da Igreja e, principalmente, jovens que viveram a mesma experiência anteriormente. Esta é, aliás, uma das marcas registradas do EJC: após ter suas vidas marcadas pelas palestras e atividades do encontro, os jovens passam a trabalhar nos eventos posteriores para manter a chama acesa. “É uma correria muito gostosa. A gente trabalha muito, mas tudo vale muito a pena. Amei fazer parte dessa jornada”, conta a adolescente Gabriela Arruda, de 16 anos, que trabalhou pela primeira vez, depois de ter feito o encontro ano passado.

O dirigente espiritual do encontro é o padre Marcos Alves, pároco da São Paulo Apóstolo, que comemora a terceira edição do evento. “Nosso primeiro EJC, em 2022, foi interparoquial, e no passado fizemos nosso ‘vôo solo’. Ver o evento se consolidar e os jovens se dedicando com tanto carinho me deixa especialmente feliz, pois tenho um apreço especial pelo movimento. A cada ano, vamos aprimorando pontos para que possamos melhor servir e trilhar os caminhos de Nosso Senhor. Agradeço a cada apoiador, e especialmente à direção do Lydia Kitz por nos acolherem e tornarem isso possível”, celebra o padre.

Um dos coordenadores do evento, Patrick Nogueira, também comemorou o resultado do evento. “Muitas famílias experimentam a reconciliação após o EJC, e isso não tem preço. Agradeço a cada um que deu seu “sim” e seu melhor para que pudéssemos viver mais este encontro e ver o agir de Deus na vida de tantos”.

O EJC, como tradicionalmente acontece, foi encerrado por uma missa na quadra da escola, que contou com a presença de aproximadamente 700 pessoas, num ambiente tomado de emoção e que, certamente, marcará para sempre a história de todos os envolvidos.