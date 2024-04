Guarulhos tem aumento de 80% em mortes de motociclistas, aponta Infosiga

- PUBLICIDADE -



A cidade de Guarulhos registrou 17 mortes de trânsito em rodovias municipais e rodovias, em março de 2024, de acordo com os dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP). Dessas mortes, cinco foram pedrestres, dois em acidente com caminhão, um com automóvel e 9 de motocicletas.

Em comparação com o mesmo período de 2023, as mortes ocorridas em acidentes com motocicletas tiveram um aumento de 80%. Apesar deste aumento, os óbitos referentes a acidentes com pedestres, caminhões, automóveis e ciclistas diminuiram em relação a março de 2023.

Os dados ainda mostram que a maior parte das mortes em março de 2024 foram do sexo masculino, com 80,35%. Além disso, 52,94% das vítimas morreram no local do acidente, 52,94% eram condutores e 70,59% das mortes ocorreram em vias municipais.

Se a comparação for feita com o acumulo deste ano em relação ao primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 13 óbidos decorrentes de acidentes no trânsito (49 no primeiro trimestre de 2024 e 36 no primeiro trimestre de 2023).