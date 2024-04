Odonto Futuro promove palestras sobre mercado digital

- PUBLICIDADE -



Evento tem como objetivo capacitar profissionais de Odontologia da rede pública

Na próxima quinta-feira (25), a Universidade Guarulhos (UNG) realiza mais uma edição do Odonto Futuro, evento dedicado a dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal da rede pública da cidade. Com o tema “A Odontologia rumo à era digital”, a programação acontece das 8h às 12h, no Anfiteatro F da instituição.

Em parceria com a Prefeitura, o projeto oferece aos participantes um cenário sobre as tecnologias utilizadas atualmente no tratamento dentário, com palestras ministradas por dentistas renomados no assunto. Ele é uma iniciativa dos professores do programa de Mestrado Profissional em Ortodontia da UNG, sob coordenação da professora Ana Carla Raphaelli Nahás.

A doutora e professora do mestrado da Instituição de Ensino Superior, Mayara Patel, informa que o objetivo do evento é preparar os especialistas da rede pública para atendimentos cada vez mais personalizados. “Durante o encontro, vamos abordar como os cirurgiões-dentistas podem iniciar na Odontologia Digital, as inovações e as tendências para próximos anos”. A profissional ainda destaca que os alunos da graduação em Odontologia da Universidade participarão ativamente da programação.

Interessados em assistir as palestras precisam se inscrever pelo link http://sereduc.com/uo0PE8. A Odonto Futuro acontece no campus Centro da Universidade Guarulhos, localizada na Praça Tereza Cristina, 88.