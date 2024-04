Prefeitura iniciará pavimentação de vias que esperam por asfalto há 50 anos na Cidade Satélite

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos pavimentará seis ruas na Cidade Satélite de Cumbica. A avenida Jaguarão e as ruas Echaporã, Guarani D’oeste, Gurjão, São Pedro do Turvo e João Casemiro Costa receberão asfalto, drenagem, guias, sarjetas e passeio em concreto. No total serão 15,5 mil m² de área pavimentada, 1.435 metros de rede de águas pluviais, 6.080 m² de calçadas e 2.656 m² de plantio de grama. Segundo representantes de empresas do local, as melhorias são aguardadas há mais de 50 anos.

A ordem para o início das obras foi assinada pelo prefeito Guti na manhã desta terça-feira (23), no auditório do Paço Municipal, em evento que reuniu 36 representantes de empresas localizadas nas vias contempladas com as melhorias. “Temos representantes de empresas aqui hoje que esperam por essa pavimentação há muito tempo. Fico feliz de poder trabalhar e levar estrutura para quem acredita e investe na cidade. Quero lembrar que Guarulhos é o município não capital que mais gera emprego no Brasil, de acordo com o Caged, e nosso PIB voltou a ser um dos dez maiores do país. Vocês, empresários, são responsáveis por isso”, afirmou Guti.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Obras, os trabalhos começam no início de maio na avenida Jaguarão e terminam no final de agosto na rua João Casemiro Costa. No entanto, todos os estágios das obras serão debatidos com as empresas para o menor impacto ao trânsito de veículos leves e pesados no local. “Toda intervenção viária causa um transtorno passageiro, mas essa pavimentação é mais um legado que vamos deixar, assim como foi o final do rodizio e a iluminação de LED na cidade”, disse o secretário de Governo, Edmilson Americano.

Também participaram do evento o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Jorge Taiar, o secretário de Obras, Francisco Carone, e o presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano.