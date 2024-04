Hospital do Ursinho leva brincadeiras para crianças na UBS Dona Luiza

- PUBLICIDADE -



Crianças que estiverem na UBS Dona Luiza neste sábado (20) puderam participar das atividades lúdicas promovidas pelo Hospital do Ursinho, iniciativa da Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina. Utilizando materiais lúdicos e muita brincadeira, foram realizadas simulações de atendimento médico, de forma a reduzir o medo e a ansiedade dos pequenos que esperam por atendimento ou estão em tratamento de saúde.

Durante a intervenção, crianças com idade a partir de três anos desempenham papel de pai ou mãe de um ursinho passando por consulta médica. Ao percorrer o circuito, a criança tem a oportunidade de relatar o que está sentido por meio do seu “filho”. Dessa forma, houve exteriorização dos sentimentos de medo e angústia das crianças, que assim puderam ser mais facilmente trabalhados pela equipe de atendimento.

A iniciativa da Prefeitura, por meio do Departamento de Recursos Humanos da Saúde e da Escola SUS Guarulhos, contou com a participação de alunos do curso de medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove).