Novo posto de atendimento eleitoral abre em shopping para auxiliar eleitores

O novo Cartório Eleitoral inaugurou na última segunda-feira (22), no Parque Shopping Maia, para auxílio do fechamento do cadastro eleitoral até o dia 8 de maio. Além disso, o posto ainda oferece à população diversos serviços, como a regularização dos títulos eleitorais, pagamento de multas eleitorais, emissão do primeiro título de eleitor, atualização, transferência e revisão de zona eleitoral, além da atualização de biometria.

Até dia 30 de abril, o atendimento presencial precisa ser agendado pelo link https://apps.tre-sp.jus.br/AgendaBioOrdinario/publico/index.jsp. O horário de atendimento é de segunda-feira à sexta-feira das 11h às 17h.

A partir de 1º até 08 de maio, o atendimento será por ordem de chegada. No dia 01 de maio o atendimento será das 11h às 17h. Nos dias 02 a 08 de maio o horário de atendimento será confirmado posteriormente.

Serviço

O Parque Shopping Maia está localizado na avenida Bartolomeu de Carlos, 230 – Jardim Flor da Montanha, Guarulhos – SP, 07097-420