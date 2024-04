PF prende funcionários suspeitos de trocar malas com drogas em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (24/4), no âmbito da Operação Destino Trocado, quatro mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, nas cidades de Guarulhos e São Paulo, contra um grupo suspeito de trocar etiquetas de bagagens e inserir malas com drogas com destino ao exterior.

Investigações desencadeadas a partir da apreensão de uma mala contendo mais de 21 Kg de cocaína, no mês de fevereiro, no Aeroporto de Brasília, que teria com destino a cidade de Joanesburgo/África do Sul, resultaram na prisão temporária de quatro pessoas, na manhã de hoje, por suspeita de envolvimento na troca de etiquetas de bagagens de passageiros, inserindo em seu lugar, malas com drogas destinadas ao exterior.

Os quatro mandados de prisão temporária cumpridos são em desfavor de funcionários que atuam na etiquetagem e movimentação de bagagens, a partir do check-in, e de uma mulher que foi vista entregando a mala com a droga aos envolvidos. Já os sete mandados de busca e apreensão envolvem outros funcionários suspeitos e ainda um motorista de aplicativo.