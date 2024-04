Prefeitura cria o Programa de Preparação para a Aposentadoria para Servidores

- PUBLICIDADE -



Com os objetivos de preparar os funcionários públicos municipais para a aposentadoria por meio de estímulos a novos projetos de vida e de esclarecer sobre direitos sociais e de cidadania, a Prefeitura de Guarulhos criou o Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento (Prepara). A medida foi publicada na edição da última sexta-feira (19) do Diário Oficial do município.

A iniciativa da Secretaria de Gestão irá oferecer um curso de 12 módulos com temas que podem afetar e contribuir com o cotidiano dos servidores que irão se aposentar em um prazo de cinco anos antes do desligamento. A proposta prevê também o desenvolvimento de ações de atendimento com a equipe de psicologia e/ou de assistência do serviço social.

Com o término da carreira profissional ocorre uma mudança de papel na vida do aposentado, que perde o vínculo com o emprego e a rotina que costumava realizar, necessitando de uma nova referência. Daí a importância de se ter projetos de vida para o momento pós-aposentadoria também como forma de diminuir os índices de adoecimento nessa fase da vida.

A medida faz parte do Programa de Qualidade de Vida do Servidor, criado em 2017 e regulamentado em 2021, o qual vai ao encontro da lei federal 8.842/1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, e da lei federal 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (11) 2408-1183 e 2472-5423.