Aeroporto de Guarulhos terá investimentos de R$ 200 milhões para elevar qualidade dos serviços

O maior e mais movimentado aeroporto brasileiro passará por obras de melhorias para elevar o conforto e qualidade dos serviços prestados aos passageiros. O Aeroporto de Guarulhos responsável por receber 70% dos turistas que chegam ao país, terá investimentos de R$ 200 milhões nos próximos meses que vão priorizar os bem-estar dos viajantes que passam pelo terminal.

Entre as ações de melhorias previstas estão a ampliação da área de embarque e o raio-x, a reforma de banheiros dos terminais, a modernização do sistema sonoro e do sistema de leitura do cartão de embarque, construção de nova praça para fluxo de passageiros, entre outras. Todas essas intervenções têm como objetivo facilitar o trânsito de passageiros no sítio aeroportuário.

Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a melhoria na qualidade da infraestrutura dos terminais brasileiros é um dos compromissos assumidos pelo Governo Federal para o modal aeroportuário e esse trabalho tem sido realizado em conjunto com a iniciativa privada. “Para receber sempre bem os turistas brasileiros e estrangeiros, a gente precisa estruturar nossos aeroportos. Esses investimentos vão oferecer maior conforto e comodidade aos passageiros, são melhorias nos banheiros, na acessibilidade, na estruturação das pontes de embarque”, indicou.

Crescimento no transporte aéreo

Principal porta de entrada e saída de passageiros, o aeroporto de Guarulhos ampliou em 30% o número de passageiros transportados no mercado internacional no ano passado, com 13,7 milhões. Em 2022, o terminal movimentou cerca de 10,5 milhões de viajantes. O número de decolagens também apresentou alta no ano passado frente ao ano anterior. Ao longo de 2023, o principal aeroporto do país realizou 69,5 mil operações aéreas para destinos internacionais contra 56,3 no ano anterior, representando alta de 23% nesse indicador.