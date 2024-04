Caminhada de Ogum da Fucesp reforça a união das religiões afro em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Vestidos de branco e vermelho, centenas de adeptos da Umbanda e Candomblé e seus templos filiados à Fucesp (Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo) se reuniram em Guarulhos, na manhã de domingo, dia 21, para homenagear Ogum (ou São Jorge, no sincretismo com o Catolicismo).

O Santo Guerreiro, comemorado na terça-feira (23), é o patrono da Fucesp, a mais antiga federação que reúne Umbanda e Candomblé do país, fundada em abril de 1953, portando há 71 anos.

“Foi bonito de se ver. Filhos e filhas cantando em homenagem a Ogum, tão amado por todos, seja na Umbanda, Candomblé e o Catolicismo. Nossa Federação cumpriu, mais uma vez, a missão de levar o nome de Ogum pelas ruas de Guarulhos, de mostrar nossa fé, de lutar contra o preconceito, discriminação e intolerância religiosos”, disse emocionado o presidente da Fucesp, Carlos Roberto Salun (Pai Salun), ao falar da 8ª Caminhada de Ogum.

É a primeira Caminhada realizada após a pandemia da Covid-19, que suspendeu a realização do evento por dois anos.

A concentração começou às 9h na sede da Fucesp, na Alameda Yayá, 79, em Gopoúva. Teve a participação de Pai Élcio de Oxalá, que entoou os pontos em homenagem a Ogum sobre um caminhão de som cedido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região.

Durante todo percurso, a Caminhada foi escoltada por viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos. Pelas ruas que passou, o evento religioso recebeu aplausos de vários moradores da região.

No retorno à Federação, a Caminhada foi encerrada com uma cerimônia religiosa ao som de atabaques e de muito axé. “Agora vamos nos organizar para 2025, com a fé em nosso Pai Ogum”, afirmou Pai Salun.