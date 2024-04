Casos de estupro triplicam em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



De acordo com o balanço realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgado nesta quinta-feira (25), houve um aumento de casos de estupro na cidade de Guarulhos, de fevereiro para março deste ano.

No último mês foram registrados 10 casos de estupro e só no primeiro trimestre de 2024, as ocorrências já chegam a 14 casos. Em janeiro foi registrado apenas uma ocorrência, enquanto fevereiro apresentou três.

Em relação a estupro de vúlneravel, foram registrados 78 casos no primeiro semestre deste ano, sendo 35 em janeiro, 23 em fevereiro e 20 em março. De acordo com o Código Penal, esse tipo de estupro se configura ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos e com pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.

Somando os casos de estupro e estupro de vulnerável, a cidade já registrou 92 ocorrências só em 2024. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento de 15 casos neste ano.