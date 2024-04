Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp é prorrogado por duas semanas

- PUBLICIDADE -



Quem ainda não foi ou pretende voltar, tem mais duas semanas pela frente para saborear as delícias da Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Devido ao grande sucesso, o evento acaba de ser prorrogado até o próximo dia 12 de maio.

Esse festival gastronômico, realizado na Ceagesp desde 2013, oferece uma enorme variedade de peixes e frutos do mar para o público comer à vontade.

A explosão de sabores já começa logo na entrada, com Casquinha de Siri, Caldinho de Sururu e Acarajé feito na hora, e o público já pode começar a comer, à vontade, assim que chega.

Paella gigante

A experiência gastronômica fica ainda melhor quando as pessoas acessam o salão principal do evento. O público se depara com a tradicional Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de mais de um metro de diâmetro.

Outra marca registrada desse festival são os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas. Em nenhum lugar da cidade o público encontra camarões sendo servidos dessa maneira.

Entre os peixes, uma grande variedade de receitas. Nesta 16ª semana, vai ter Pirarucu Assado com Chimichurri e Ervas Frescas, Pangasus com Molho Tzatziki e Pescada Cambucu ao Molho de Alcaparras.

Outras delícias da mesa quente também estão entre as opções de quinta a domingo, como Bobó de Camarão, Moqueca Baiana, Escondidinho de Camarão, entre diversos outros pratos deliciosos.

Saladas de frutos do mar

Uma enorme mesa de saladas garante as opções refrescantes do festival. Entre as variedades disponíveis estão Saladas de Frutos do Mar, de Lulas Frescas, de Bacalhau com Batata, de Mexilhões, de Mariscos, entre outras. O público também pode se deliciar com os Ceviches e vários outros tipos de saladas, com os ingredientes sempre frescos da Ceagesp.

Além dos Camarões Assados no Espeto, nas mesas também chegam Camarão Crocante com Molho Tártaro e Limão, Camarão na Panko, Recheado com Catupiry e Isca de Peixe.

Pratos especiais

O Festival oferece ainda pratos especiais, servidos à vontade, junto com todas as demais opções de pratos, toda quinta, sexta, sábado e domingo.

Às quintas-feiras, tem Caranguejada ao Molho de Coco e Pirão de Caranguejo. Na sexta-feira, os pratos especiais são o Risoto à la Minute e a Caranguejada ao Molho de Coco. No sábado, o público pode saborear Ostras Frescas e Caranguejada ao Molho de Coco.

No domingo, a semana fecha com o exclusivo Macarrão com Camarão no Grana Padano, como prato especial do dia.

Preço mais baixo

Para saborear os mais de 50 pratos à base de peixes e frutos do mar, o público agora paga somente R$ 119,90 por pessoa. O preço especial reduzido é válido até o final desta temporada. Mas as bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos pagam um terço do preço do festival.

A partir dos 11 anos, o preço é o mesmo de adulto. Para bariátricos o desconto é de 50%, apresentando a carteirinha ou um laudo médico. Não há cobrança de taxa de serviço.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão funciona de quinta a domingo. Às quintas e às sextas-feiras, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar).

Aos sábados, o horário é das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital).

O estacionamento (terceirizado) também fica no Portão 4 (só automóveis). O estacionamento para motos está localizado no Portão 2, na mesma avenida. Aos sábados, o estacionamento para motos permanece aberto até as 22h.