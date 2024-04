Obras do trecho Norte do Rodoanel são retomadas

- PUBLICIDADE -



A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anuncia a retomada das obras do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), conduzidas pela Via Appia Concessões. O reinício da construção está entre as prioridades do Governo do Estado em infraestrutura. Paralisada por mais de cinco anos e com oito de atraso, a via será uma importante ligação que concluirá o complexo viário que contorna a cidade de São Paulo e interliga algumas das principais rodovias do país, criando alternativas às já super congestionadas marginais da capital paulista.

As obras foram retomadas hoje com seis meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido em contrato. A concessionária dividiu a obra estrategicamente em dois trechos. O primeiro trecho, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, tem previsão de entrega para setembro de 2025. Já o segundo trecho, da Fernão Dias até a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, deve ser concluído até setembro de 2026.

Nesta etapa inicial, as equipes da Via Appia Concessões concentrarão esforços no primeiro trecho, realizando serviços essenciais como limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação, abertura de acessos e a construção e complementação de quatro viadutos cruciais que interligam a Dutra ao início do trecho norte do Rodoanel. Para mais informações, acesse link para maquete 3D no Youtube.

Com um investimento de R$ 2,5 bilhões, está prevista a geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades abrangidas.

As obras do Rodoanel Norte são parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo e serão fiscalizadas pela ARTESP, assegurando a qualidade e segurança viária para todos os usuários.

Sobre a obra

Com 44 quilômetros de extensão, o Rodoanel Norte conectará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá (SP), passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. Nesta primeira etapa, a mobilização das equipes se concentrará no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra, com a retomada dos serviços de abertura de acessos e a construção e complementação de quatro viadutos. Também serão realizados serviços essenciais de drenagem, terraplenagem e pavimentação dos ramos com a Rodovia Presidente Dutra e Fernão Dias.