Aula aberta marca os 5 anos do polo da Academia 60+ no CIC Pimentas

Nesta sexta-feira (26) a Prefeitura de Guarulhos celebrou o 5º aniversário do polo CIC Pimentas do projeto Academia na Praça 60+ com um aulão especial de dança e ginástica para os cerca de 300 idosos inscritos no local. O prefeito Guti, acompanhado do subsecretário de Políticas para o Idoso, Walid Shuqair, participou da comemoração.

“Hoje são 32 núcleos do projeto espalhados por vários bairros da cidade com mais de 2.500 inscritos. É uma iniciativa maravilhosa porque gera muita saúde, interação, amizade, estimula o senso de comunidade, a felicidade e tem um custo baixo. Vamos avançar e chegar a três mil beneficiados. Que venham mais cinco anos desse projeto e com muita saúde para todos”, destacou o chefe do Executivo.

O projeto foi implantado na primeira gestão de Guti e, segundo o subsecretário, a data é importante pelos resultados obtidos. “Temos notado claramente que a Academia na Praça 60+ trouxe boa qualidade de vida e melhora na saúde dos participantes. Alguns não conseguiam nem sequer se abaixar para amarrar o tênis e agora fazem isso com tranquilidade”, disse Shuqair.

Envelhecimento ativo

A Academia na Praça 60+ é uma ação da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que faz parte do Programa de Envelhecimento Ativo, oferecendo atividades físicas e recreativas gratuitas em praças públicas e equipamentos municipais como CEUs, quadras e UBS, entre outros locais, a pessoas com 60 anos ou mais.

As aulas são ministradas por professores de educação física com experiência em atendimento ao idoso e incluem diversas modalidades de exercícios físicos, danças e atividades de recreação.

Usuária do polo no CIC Pimentas desde que foi implantado, Ana Lúcia Leal da Silva, de 71 anos, tem diabetes, hipertensão e osteoporose controlados. “Preciso de exercício porque os médicos recomendaram para controlar essas doenças. Adoro as aulas e os professores são muito bons. Fazer atividade física melhora o corpo e a mente. Pelo pique e pela saúde que tenho hoje pretendo passar dos cem anos”, contou a moradora do Jardim dos Olivas.

Por sua vez, a aposentada Ivanil Maria Dias Fernandes, de 67 anos, obteve muitos benefícios nos três anos em que participa do projeto. “Emagreci dez quilos e hoje faço tudo sem me cansar. Antes eu vivia caindo na rua e ficava muito e casa. Hoje meus filhos falam que estou mais ágil”, revelou a moradora do Parque Jandaia, que é casada, mãe de quatro filhos e tem sete netos e um bisneto.