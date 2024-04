Carreta da mamografia atenderá nesta sexta e sábado no Jardim Albertina

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (26) e no sábado (27) a carreta da Fundação Laço Rosa, em parceria com a Shein, estará em Guarulhos para oferecer gratuitamente o exame de mamografia para mulheres a partir de 45 anos, com prioridade para quem tiver entre 50 e 69 anos de idade. O veículo ficará estacionado na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, das 10h às 19h, no Jardim Albertina.

Os exames estão previamente agendados para as pacientes que aguardam na fila de espera da regulação municipal. Serão disponibilizados 200 exames de mamografia gratuitamente. Mulheres de 45 a 49 anos devem estar munidas de pedido médico, cartão SUS e RG, e as que tiverem mais de 50 anos apenas RG e cartão SUS.

A mamografia é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer precocemente, ou seja, antes do surgimento dos sintomas, o que em grande parte dos casos pode aumentar a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de cura satisfatórias. No Brasil o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres, depois das neoplasias de pele não melanomas, e a maior causa de morte na população feminina.