Guarulhos será contemplada com 884 unidades habitacionais para pessoas em vulnerabilidade

O Governo do Estado de São Paulo anunciou na última sexta-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes, um pacote de medidas que viabilizarão 884 novas moradias populares em Guarulhos. O investimento prevê a construção de 600 unidades habitacionais pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), 270 cartas de crédito imobiliário pelo programa Casa Paulista e 14 moradias de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade.

“Com essa parceria ampliaremos o acesso à moradia digna em nossa cidade, beneficiando diretamente as pessoas que mais necessitam. Juntos estamos transformando o sonho da casa própria em realidade para muitos moradores de Guarulhos”, ressaltou o prefeito Guti.

Pelo programa Casa Paulista serão disponibilizadas 270 Cartas de Crédito Imobiliário no empreendimento na região da Vila Nova Bonsucesso. O programa concede às famílias de baixa renda (de até três salários mínimos) subsídios de R$ 13 mil para a compra da casa própria, podendo negociar a compra do seu primeiro imóvel diretamente com as construtoras habilitadas, além da possibilidade de utilizar o FGTS, quando disponível, para o financiamento do imóvel sem a necessidade de sorteios. Os moradores de Guarulhos já foram contemplados com aproximadamente 700 cartas de crédito imobiliário desde 2023.

Já as 600 unidades habitacionais pela CDHU serão direcionadas ao Projeto de Urbanização e Regularização Fundiária no Sítio São Francisco, na região dos Pimentas. Além disso, Guarulhos receberá pela primeira vez o programa Vida Longa, que oferece pequenos conjuntos residenciais projetados para receber idosos (com 60 anos ou mais) em vulnerabilidade e risco social.