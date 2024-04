Prefeitura e Estado promovem ação contra a dengue na estação Cecap da CPTM

- PUBLICIDADE -



Nesta terça-feira (30) uma parceria contra a dengue entre a Secretaria da Saúde de Guarulhos e a Defesa Civil do Estado de São Paulo realiza atividade de conscientização voltada aos usuários da Estação Cecap da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos, apoiada por técnicos da Defesa Civil, estará no local entre 8h e 12h para falar aos usuários da estação sobre prevenção à dengue, combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, diferenças entre dengue, zika e chikungunya (doenças cujo vetor é o mosquito) e como combater cada uma das fases de desenvolvimento do Aedes, cujo ciclo tem quatro etapas (ovo, larva, pupa e a forma alada).

A ação educativa tem por finalidade informar ao cidadão que o combate aos criadouros do mosquito é a forma mais simples e efetiva de conter a disseminação da dengue.