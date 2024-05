Cata-Treco atende Chácara Cabuçu, Recreio São Jorge e Jardim Fortaleza no fim de semana

- PUBLICIDADE -



Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão no próximo sábado (4) as ruas dos bairros Chácara Cabuçu e Recreio São Jorge. Já no domingo (5) será atendido o Jardim Fortaleza.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar o serviço os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Secretaria de Serviços Públicos alerta que a Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Programação – Sábado (4)

Chácara Cabuçu: Rua B, rua C, rua D, rua Existente, rua Governador Archer, avenida Guariba, rua Hans Heitel Hohl, rua Monte Azul Paulista, rua Monteiro, rua Paraíso, viela Paris, viela Pirangi, rua Pitangueiras, rua Sales, rua Santos, rua Severina, rua Sossego, viela São Tomé, rua Tabapuã, rua Taiaçu, rua Terra Boa, rua Urupês, rua Joaquim Augusto de Aguiar, rua Idalina Abude, avenida Anna Rodrigues de carvalho (até o número 50), rua João Luis Rodrigues, rua da Esperança, rua Maria Guilherminia, avenida Pedro de Souza Lopes (do número 5.500 ao 7.800), rua Dois, rua Três, rua Um, rua Quatro, rua Cinco, rua Seis, rua Sete, rua Oito, rua Dez, rua Nove, rua Doze, rua Onze, rua Treze, rua Quatorze, rua Quinze, rua Dezesseis, rua Dezessete, rua Dezoito, rua Dezenove, rua Vinte, rua Cabuçu, viela dos Unidos, viela Primavera, viela Sol Nascente, rua B, rua Flor de Oliveira, rua Existente, rua Francisco Rodrigues de Oliveira, estrada David Correa, rua Maria Luiza Reis Monteiro Santos, rua Orlando K. de Oliveira, rua Osminda Maria Ribeiro, rua Shigueo Hozozuca, rua Capitão Abner, rua Sebastião Orem, rua Maria Orem, rua Mario Rodrigues, rua Almeida Torres, viela Silvia Estevão, rua Jonas Gulart, rua Cizanea e estrada do Sabão (até o número 800).

Recreio São Jorge: Rua Adália, rua Agudos do Sul, rua Airton Senna, rua Alceu Barbosa, rua Alzira Campos, rua Amazonas, rua Antenas, rua Antonio Carlos, viela Araguaia, rua Avenca, rua Azaléia, rua Belém, rua Bem-Te-Vi, rua Benedito Miranda, rua Boa Nova, viela Boa Vista, rua Butiara, rua Butiá, rua Cambará, viela Campos, rua Canaã, rua Carpina, rua Chico Mendes, rua Cipó, rua Cizanea, travessa Cizanea, rua Conceição Araguaia, rua Coqueiro, rua Costa, rua Cravo, travessa Dois, viela Dois, rua Elias José de Souza, viela Esperança, rua Felipe Marcondes Rúbio, rua Galdino Patacho, rua Galileia, rua Garcia, rua Girassol, rua Goulart, rua Gravatal, rua Hortência, rua Igara, rua Irmã Dulce, rua Itaberaí, rua Itororó, viela Liza, rua Lírio, rua Margarida, rua Mariópolis, rua Miranda, rua Monte Belo de Souza, rua Natalina, viela Nova Esperança, rua Nove, viela Nunes, rua Oito, rua Orquídea, viela Oscar Antonio de Oliveira, avenida Palmira Rossi, rua Paquitá, rua Paraguaçu, rua Paraná, travessa Particular, viela Particular, rua Paulo Otaviano, rua Pinheiro, rua Pirapora, rua Ponte Alta, travessa Ponte Alta, rua Porto Lucena, viela Progresso, viela Projetada, rua Quatro, viela Quatro, rua Quatro de Março, viela Quatro de Março, estrada Recreio São Jorge, rua Renascença, rua Restinga, rua Ribeirão Sul, rua Rosa, rua Salvador José Antônio, rua Samambaia, rua Sami, viela Sanitária, rua Santa Catarina, rua Santa Emília, rua Santa Fé, viela Santa Izabel, viela Santa Marcelina, rua Santana Montes, viela Santos, rua Servidão, travessa Servidão, rua Silvestre, viela Simone Costa, rua Souza Reis, viela Souza Reis, rua São Caetano, rua São Félix das Balsas, travessa Tancredo Neves, rua Tom Jobim, rua Tomaz Pires dos Santos, rua Três de Março, rua Tuparetama, viela Tuparetama, rua Tupiniquins, rua Um, rua Urubici, rua Veri, rua Versalhes, rua Zumira, rua das Flores, rua do Cacau, rua do Lago e rua Ângelo Pedro Costa.

Programação – Domingo (5)

Jardim Fortaleza: Rua Adelaide de Brito Tavares, rua Adelina Bonomi, rua Adilson Charles dos Santos Júnior, rua Alaíde Collado Alves, rua Alberto Marqueti, rua Amadeu de Oliveira, rua Ana Maria de Jesus, rua Angelina Darca Barroso, rua Antônio Carlos de Souza Nito, rua Arthur Domingos Martins, rua Benedita Dias Rodrigues, rua Benedito Ramos de Azevedo, rua Charles Luiz Boattini, rua Clauvelino Lucas da Silva, rua Débora Vasconcelos Hatje, rua Edmundo Pereira, rua Elides Maria Calegari Jacomini, rua Elyseu Peixoto da Silva, rua Fernando Pessoa, rua Francisca Luteslinda Viana, rua Francisca Maria Vieira, rua Francisco Pereira de Lima, rua Francisco Rodrigues Mendes, rua Generosa Moreira de Almeida, rua Gilberto Ramos de Azevedo, rua Gircélio Márcio de Carvalho, rua Guenter Stahl, rua Henrique Rodrigues Peres, rua Hermínia Biaggio Santana, rua Hilário Pires de Freitas, rua Horácio de Brito, rua Hélio de Sousa, rua Inácio Amaral de Brito Júnior, rua Isabel Maria Elias, rua Ivanete de Menezes Lyra, rua Izaura Pereira do Nascimento, rua José Coutinho da Silva, rua José Kabzas, rua José Luiz Silva, rua José Tavares da Silva, rua José de Souza Mendes, rua Jovita Ana de Jesus, rua João Alves de Souza Reis Filho, praça João Clementino Grangeiro, avenida João Collado, rua João Tognarelli, rua Kazuko Fuji Shimizu, rua Luigi Magni, rua Luiz Caputo, rua Lídia Maria Trevisan, rua Lúcia Marie Matuura, rua Maeda Tokuo, rua Manoel Benevides de Almeida, rua Manoel Marques Brazão, rua Maria Carolina, rua Maria Malti Felippe, rua Maria Motta Pereira, rua Maria das Dores Martins, rua Maria de Fátima Stande, rua Medeia Escardna Mariano, rua Mário Cândido Domingues, avenida Nair de Oliveira Costa, rua Nazarena Figueiredo Costa, rua Nicolau Felippe, rua Onildes Zanzini Pereira, rua Paulo Mendes, rua Paulo Sérgio de Abreu, avenida Prefeito Antônio Pratici, rua Rafael Fantazzini Neto, rua Roberto Magalhães, rua Roberto Militão dos Santos, avenida Romeu Avilez, rua Sebastião Palmeira Júnior, rua Serafina Reizzi Martello, rua Taunai Fernando de Lima, rua Teresa Ravásio Magni, rua Tereza Jorge, rua Valdecir Manoel Ribeiro, rua Waldomiro Pereira Guimarães, rua Wanderlei Gonçalves da Rocha, rua da Paz, estrada velha de Nazaré (do número 20 ao 1.600), avenida dos Evangélicos, avenida dos Oleiros e rua Ângela Biffi Beil.