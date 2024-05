Empresa de reforma aplica golpe de R$ 200 mil em moradores de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Uma empresa de reformas, conhecida como Studio 87, localizada no Centro de Guarulhos, aplicou um golpe em alguns moradores de um condomínio, que ultrapassa R$ 200 mil. Os serviços da empresa, que afirmava ser especialista em reformas de apartamentos, foram contratados pelos moradores após a entrega das moradias por um condomínio na Vila Itapegica. O contrato foi feito a parte pelas vítimas para dar alguns acabamentos antes das mudanças.

Os moradores alegam que as obras feitas pela Studio 87 começaram em janeiro deste ano, mas os prazos de entrega sempre atrasavam e a empresa nunca entregou as reformas finalizadas. Segundos os donos dos apartamentos, em alguns casos as obras pararam ainda na fase de demolição. Ao ser questionada pelas vítimas, a empresa simplesmente desapareceu com o dinheiro e sem o cumprimento dos contratos.

As contratações fechadas por 50 famílias são de diversos valores, alguns de R$ 7 mil e outros que ultrapassam R$ 30 mil, e muitos foram pagos à vista para conseguir descontos. Somados os prejuízos de todos, o montante ultrapassa o valor de R$ 200 mil.

De acordo com as vítimas, os donos da empresa, Célio Pinto de Almeida e Daniela Torres Santos, eram um casal, que também residia em Guarulhos. Até o momento os dois estão desaparecidos, sem prestar esclarecimento para as vítimas. O caso já está em andamento pela Justiça, mas os apartamentos ainda seguem sem reforma.