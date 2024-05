‘Por que devemos te contratar?’: resposta pode garantir novo emprego

- PUBLICIDADE -



Uma pergunta clássica em entrevistas de emprego é: “Por que devemos te contratar?”. Você está bem preparado para responder a esse questionamento e se diferenciar em relação aos outros candidatos? Para se destacar, além de apresentar as habilidades técnicas necessárias, é importante que o profissional demonstre competências comportamentais que estejam alinhadas com a cultura e os valores da empresa.

Este é o momento para o candidato destacar suas experiências, autoconfiança e habilidades, como a capacidade de escuta ativa, o interesse genuíno pela empresa e a habilidade de propor soluções de forma proativa.

Guilherme Dias, executivo cofundador da Gupy, plataforma de recursos humanos, explica que o recrutador espera ver que o candidato se preparou para aquele momento e se preocupou em estudar não só sobre a empresa e a vaga, mas sobre como seus valores e objetivos se conectam com a oportunidade.

Para Dias, ao responder à pergunta clássica, o candidato deve destacar como suas habilidades, experiências e objetivos de vida se alinham com o que a empresa busca.

Habilidades

“Isso pode incluir mencionar como a missão da empresa se conecta com seus próprios valores, como suas habilidades específicas podem contribuir para o sucesso da organização, ou como um aspecto particular do produto ou do negócio da empresa se conecta com seus objetivos pessoais ou profissionais”, diz.

Segundo Alexandre Ullmann, diretor de Recursos Humanos do LinkedIn, é essencial que, na entrevista, o candidato demonstre não apenas competência profissional e habilidades técnicas relevantes ao cargo, mas também suas habilidades comportamentais.

“Este é o momento de o candidato demonstrar comunicação eficaz, clareza ao expressar suas ideias, escuta ativa, pensamento crítico, criatividade e entusiasmo pela oportunidade. A entrevista é a oportunidade ideal para isso, já que suas habilidades técnicas dificilmente serão avaliadas em uma conversa de menos de 1 hora”, diz Ullmann.

De acordo com o diretor do LinkedIn, um profissional de destaque deve equilibrar o desenvolvimento dessas competências para se tornar um profissional “completo”, que idealmente é o que recrutadores e empresas mais buscam em seus processos seletivos.

“O caminho padrão para responder é destacar suas habilidades, falando não só sobre as competências em si, mas como você as conquistou em experiências anteriores”, afirma. Segundo Ullmann, ao abordar suas qualificações, o ideal é se mostrar aberto e entusiasmado para adquirir novos aprendizados e enfatizar habilidades pertinentes ao cargo desejado. No entanto, diz ele, é preciso evitar a “autopromoção excessiva” . “Isso pode causar má impressão e ter um efeito reverso”, diz Ullmann.