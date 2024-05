Pousada Quatro Estações de Pinhal tem pacotes para curtir o feriadão de Corpus Christi com charme, tranquilidade e boa mesa

- PUBLICIDADE -



Para quem está em busca de tranquilidade e contato com a natureza, em uma hospedagem cheia de charme e elegância, a Quatro Estações de Pinhal é uma ótima opção para o feriado de Corpus Christi. A pousada está situada em Santo Antônio do Pinhal, a 172 km de São Paulo. A cidade é a queridinha dos turistas que querem fugir da agitação das grandes metrópoles ou da badalação de destinos com uma pegada mais agitada.

Os pacotes para o feriado de Corpus Christi, de 29/05 a 02/06, têm tarifas variando a partir de R$ 4.999, o casal. No valor está incluso um delicioso café da manhã. A pousada ainda oferece serviços opcionais de decoração romântica e massagem relaxante nos chalés, mas os serviços precisam ser agendados com antecedência. Pets de pequeno e médio porte são bem-vindos: a diária para os filhos peludos custa R$ 40.

Considerada uma das melhores da região, a Pousada Quatro Estações de Pinhal investe no charme, elegância e hospitalidade para oferecer aos hóspedes uma experiência excelente em todos os momentos, do check-in ao check-out. Com 10 chalés confortáveis, totalmente reformados e redecorados recentemente, a maior parte dos quartos oferecem lindas vistas para as montanhas da Serra da Mantiqueira, banheira de hidromassagem e teto solar retrátil.

Gastronomia do tradicional Bistrô Seu Beneditu

O café da manhã ganha destaque pela variedade e sabor dos itens, muitos produzidos dentro da própria pousada ou por produtores regionais, servido no tradicional Bistrô Seu Beneditu, instalado dentro da pousada. O bistrô está aberto diariamente, das 8h30 às 11h para café da manhã, das 12h30 às 16h para almoço e das 19h às 22h para jantar. Não é necessário fazer reserva antecipada.

Com opções de carne, peixes, aves e massas, o menu pode ser servido em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa. Entre as opções de entrada, estão Ceviche de Truta: com coentro, limão, cebola roxa e chips de batata doce por R$ 43; Arrancini: bolinho de risoto recheado com queijo Mantiqueira e geleia da casa, R$ 32; Capresse: queijo boursin, tomate cereja confit, pesto, purê de tomate, R$ 35.

Entre os pratos principais, algumas opções são o Mignon ao molho de gorgonzola: com mignon grelhado, molho de gorgonzola, purê de abóbora cabotiá, custando R$ 79; Bacalhau Confitado: postas de bacalhau confitado com gratin dauphinois, R$ 83; Galeto: galeto primo canto assado, com molho de laranja, acompanhado de fetuccinne Alfredo, R$ 63. Entre as sobremesas, há opções como Crème brûlée de Cumaru, R$ 36; Semifredo de chocolate e amburana; R$ 33, entre outras. O cardápio completo está disponível no site da pousada.

Sobre a Pousada Quatro Estações

Em termos de infraestrutura, a Pousada Quatro Estações de Pinhal possui 10 chalés com estacionamento, Wi-Fi, lareira, frigobar free e reposto diariamente, telefone, TV a cabo com mais de 100 canais, cama Queen Size e banheiros equipados com secador de cabelo. No que se refere ao lazer, a pousada oferece uma jacuzzi aquecida e uma piscina, salão de jogos e uma confortável sala de estar. Para mais informações e reservas acesse www.pousada4estacoesdepinhal.com.br ou ligue (12) 3666-2260 ou envie mensagem para o WhatsApp (12) 99198-0944.