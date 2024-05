Semana da Compostagem começa domingo com oficina de adubo caseiro no Pimentas

- PUBLICIDADE -



A oficina Como Iniciar uma Composteira Doméstica, método de transformação de resíduos orgânicos em adubo, abre neste domingo (5) a 4ª. Semana da Compostagem em Guarulhos. O encontro começa às 14h, no Instituto Casa Cairo Pimentas (faixa de duto Transpetro/Petrobrás), na rua Santa Marina, s/ nº, Jardim Centenário, região do Pimentas. A participação é livre e gratuita.

Com o tema “Composto: campeão do clima da natureza”, o evento realizado anualmente pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, segue até o próximo dia 11 com atividade online e presencias. A agenda contempla os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 13), da Organização das Nações Unidas e a também o calendário pedagógico do Instituto Lixo Zero Brasil.

O objetivo da 4ª. Semana da Compostagem é disseminar a prática da compostagem nas residências, clubes, escolas e demais formas de associação, visando reduzir a quantidade de resíduos orgânicos enviados ao aterro sanitário e a consequente produção de gás metano, um dos causadores das mudanças climáticas, bem como a produção de alimento mais saudáveis sem a utilização de insumos e fertilizantes industrializados.

Programação

Domingo, dia 5

14h – Oficina Como Iniciar uma Composteira Doméstica

Em defesa da Carta da Terra e da alimentação saudável pela agricultura urbana e familiar.

Local: Instituto Casa Cairo Pimentas – Faixa de duto Transpetro/Petrobrás – Rua Santa Marina, S/N Jd Centenário

Inscrições: chegar com dez minutos de antecedência

Segunda-feira, dia 6

10h – Brainstorming visando o cenário ambiental

De forma criativa e participativa vamos trocar ideia sobre sustentabilidade e lixo zero.

Local: Faculdade São Judas – rua do Rosário, 423 – Vila Camargo

Inscrições: chegar com dez minutos de antecedência

10h – Educação ambiental, uma forma de se pensar sustentavelmente

O evento contará com apoio dos universitários da Universidade Guarulhos (UnG) e terá várias atividades durante o dia

Local: Escola Estadual Odete Fernandes Pinto da Silva

Evento fechado para comunidade escolar e convidados

14h30 – Visita monitorada pátio de compostagem

Apresentação do pátio de compostagem (leiras, caixa de água, triturador de podas de árvores, biodigestor e também da horta Deu na Telha.

Local: Rua Maria Lucia, 46 – Taboão

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

19h30 – Compostagem terapêutica e lixo zero

Letícia Patrocínio do canal Diamantes Indestrutíveis convida Vanessa Hatayama do Projeto Lixo do Bem e da Ser Sustentável terapias para uma conversa sobre os aspectos terapêuticos da compostagem e do lixo de um modo geral, além de curiosidades sobre o tema. Atividade online no Instagram

Inscrição: [email protected]

Terça-feira, dia 7

9h – Oficina Como Fazer Adubo em Casa

Local: Parque Jardim Adriana (ao lado da GCM Ambiental)

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

9h – Compostagem – Horta na garrafa PET

Local: Núcleo Assistencial Anália Franco Unidade I – Avenida Vereador Antônio Grotkowski, 402 – Jd. São Roberto

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência.

10h – Fabricação de pedra de sabão e pasta brilho com óleo de cozinha

Local: Núcleo assistencial Anália Franco – Rua Anália Franco, 365

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência

14h – Oficina Compostagem com Minhocas

Local: Secretaria de Serviços Públicos – rua Lauro de Gusmão Silveira, 580 – Jd. São Geraldo.

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência

Quarta-feira, dia 8

9h – Oficina Compostagem sem Minhocas

Local: Parque Júlio Fracalanza

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

13h – Composta CEU

Atividade prática de composteira em baldes.

Local: CEU Bonsucesso (evento fechado para comunidade escolar e convidados).

15h – Palestra: Negócio do Futuro – Coleta e Tratamento dos Resíduos Orgânicos

Local: Igreja Renascer em Cristo -avenida Florianópolis, 564 – Jardim São João

Inscrições: chegar com dez minutos de antecedência.

Quinta-feira, dia 9

10 h – Composta CEU

Roda de conversa com os pais dos educandos do EducaCEU sobre o projeto de compostagem.

Local: CEU Presidente Dutra (evento fechado para a comunidade escolar).

9h às 12h – Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Orgânicos

Abertura do Ponto de Entrega Voluntária de Resíduos Orgânicos do Taboão para a comunidade.

Local: Rua Maria Lucia, 46 – Jd. Ipanema

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

9h – Visita monitorada pátio de compostagem

Apresentação do pátio de compostagem (leiras e caixa de água), triturador de podas de árvores, o biodigestor e também da horta Deu na Telha.

Local: rua Maria Lucia, 46 – Jd. Ipanema

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

10h – Biodigestor – como gerar energia com resíduos orgânicos

A Empresa Gaiatec Sistemas apresentará o funcionamento e os benefícios do biodigestor.

Local: rua Maria Lucia, 46 – Jd. Ipanema

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

14h – Encontro Crianças Composteiras

Explicaremos para as crianças sobre o que é compostagem e sua importância para a sustentabilidade e a preservação da natureza.

Local: Núcleo Assistencial Anália Franco – III – Alameda Amélia – 805

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência.

15h – Encontro Crianças Composteiras

Explicação para as crianças sobre o que é compostagem e sua importância para a sustentabilidade e a preservação da natureza.

Local: Núcleo Assistencial Anália Franco – III – Alameda Amélia – 805

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência.

Sexta-feira, dia 10

9h – Horta Comunitária Jardim Cumbica

Local: Casa Municipal de Agricultura Urbana e Familiar – avenida Birinepe, 99 – Jardim Cumbica

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

14h – Oficina Compostagem sem Minhocas

Local: Câmara Municipal de Guarulhos – av. Guarulhos, 845 – Vila Augusta

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência

14h – Inauguração do biodigestor

O biodigestor representa um passo importante em direção à redução de resíduos, à produção de energia limpa e à promoção da educação ambiental.

Local: EE PEI Professor Celso Piva – rua Nizal, 87 – Jardim Moreira

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência

19h – Encontro Nosso Condomínio Faz a Diferença

Bate papo sobre mudanças climáticas, tipos de resíduos, aproveitamento integral dos alimentos, compostagem e utilização de adubo orgânico.

Local: Residencial Margaridas – av. José Brumatti, 2538

Inscrições: chegar com 10 minutos de antecedência

Sábado, dia 11

10h – Oficina Bife de Casca de Banana e Higienização de Folhosas para Saladas com a nutricionista Soraia, presidente do COMSAN

Local: Casa Municipal de Agricultura Urbana e Familiar – av. Birinepe, 99 – Jardim Cumbica

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng

11h – Projeto Cultive a Horta Além das Limonadas

Como usar cascas de limão para produzir desinfetante natural, aromatizador de ambiente e amaciante de roupas. Também conversaremos sobre adubo orgânico, composteira coletiva e meditação.

Local: UBS Vila Fátima – rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

Inscrições: https://bit.ly/4dlMLng