Guarulhos assina parceria para oferecer práticas esportivas adaptadas a idosos

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva recebeu na manhã desta sexta-feira (3) o evento de assinatura do termo de parceria entre a Prefeitura de Guarulhos e a Walking Football Brasil, formalizando assim o acordo que oferece gratuitamente à população da terceira idade a prática esportiva de forma adaptada.

Em tradução livre, walking football significa “futebol caminhando” e se caracteriza por ser uma modalidade que busca integrar jogadores com mais de 60 anos, com alteração de algumas regras e práticas adotadas durante o jogo, já que no futebol convencional existem riscos de lesões e fraturas.

Cerca de cem idosos que frequentam o CCI Gopoúva já participam das aulas de futebol adaptado e, nesta sexta-feira, a parceria foi firmada em uma celebração que reuniu, além dos idosos, o prefeito Guti, o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, e o presidente executivo da Walking Football, Ricardo Leme.

Para Guti, esse é um importante passo para a promoção da inclusão social e do bem-estar da população idosa de Guarulhos. “Envelhecer bem é extremamente importante. Então práticas como essa, que ajudam a se movimentar, aprender algo, socializar e criar vínculos são muito proveitosas”, disse.

Inscrições

Os idosos que desejam se inscrever nas aulas devem buscar atendimento no CCI Gopoúva, instalado na avenida Leopoldo Cunha, 85, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar cópia do RG, do CPF e de um comprovante de endereço, além de uma foto 3×4, atestado médico e folha-resumo do Número de Identificação Social (NIS) atualizada.

No caso de dúvidas e para obter mais informações entre em contato com a unidade pelo telefone (11) 2408-9800.

Duas unidades do CCI em Guarulhos

Apesar das aulas de futebol adaptado acontecerem apenas na unidade Gopoúva, Guarulhos dispõe de dois espaços dedicados ao atendimento de pessoas idosas. A outra unidade do Centro de Convivência do Idoso fica no Jardim Santa Mena, na avenida Salgado Filho, 1.732.

Nos dois endereços a população da terceira idade pode participar gratuitamente de diversas atividades, dentre elas esportes adaptados, música, aulas de artesanato, bailes e atendimentos socioassistenciais.