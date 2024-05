Guarulhos garante mais uma vaga na final estadual dos Jogos da Juventude

- PUBLICIDADE -



Nesta segunda-feira (6), jogando no ginásio do Conjunto Desportivo Baby Barioni, na capital paulista, a equipe de basquete masculino Apagebask/Guarulhos venceu Jandira por 51 a 41 e garantiu uma vaga na final estadual dos Jogos da Juventude. Também já estão na decisão as equipes do basquete feminino, do handebol masculino, da ginástica rítmica e artística e do tênis de mesa.

Já a equipe de voleibol feminino Aprov/Guarulhos perdeu seu confronto contra São Bernardo do Campo por 2 sets a 0. Por sua vez, o futsal masculino da Wimpro/Guarulhos teve um revés contra Mogi das Cruzes por 2 a 1. As equipes aguardam a definição da vaga para a fase final.

Ainda pela fase regional, a equipe de atletismo Asufam/Guarulhos disputa vaga na final da competição no próximo sábado (11) na Arena Caixa – Centro de Atletismo Prof. Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo.

A fase final dos Jogos da Juventude está prevista para o dia 30 de maio na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo.

Outros resultados

No último domingo (5) a equipe sub-18 masculina de basquete da Apagebask/Guarulhos venceu o Ursos por 42 a 32 em disputa válida pelo Campeonato NCB no Ginásio João do Pulo, no Jardim Divinolândia.

Já no sábado (4) a equipe masculina sub-14 da Apagebask/Guarulhos venceu Taubaté por 64 a 47 no CTI Taubaté, em partida válida pela competição da Federação Paulista de Basquete.