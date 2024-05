Guarulhos recebe novas doses da vacina contra a dengue

- PUBLICIDADE -



Nesta terça-feira (7) Guarulhos recebeu 13.358 doses do imunizante Qdenga para dar continuidade à campanha de vacinação contra a dengue, já que a cidade contava com apenas 1.961 doses das 34.270 recebidas em fevereiro. O novo lote será utilizado para ampliar a cobertura vacinal de jovens entre dez e 14 anos que ainda não foram vacinados, além de completar o esquema vacinal com a segunda dose, que deve ser aplicada após três meses da primeira.

Para receber a vacina tetravalente, que oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, é necessário que os pais ou responsáveis legais compareçam e apresentem comprovante de endereço, juntamente com documento com foto ou Certidão de Nascimento do menor. As doses estão disponíveis em todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, bem como no Ambulatório da Criança e do Adolescente.

Até o momento Guarulhos registra um preocupante total de 50.122 casos confirmados de dengue, com 49 óbitos decorrentes da doença. A Secretaria da Saúde destaca a importância da vacinação como uma medida essencial na construção de uma barreira eficaz contra a propagação do vírus na cidade. Além disso, enfatiza a necessidade da população manter os quintais limpos para evitar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor não apenas da dengue, mas também de doenças como zika e chikungunya.

*Serviço*

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Já o Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro.