Zoo de Guarulhos abriga exposição sobre borboletas em parceria com o Museu Catavento

O Zoológico de Guarulhos recebe até 28 de junho a exposição A Vida da Borboletas. Desenvolvida em parceria com o Museu Catavento, a mostra, composta por painéis com conteúdo científico e de grande beleza, evidencia a importância desses animais para a vida no planeta.

Quem quiser conferir deve se dirigir ao Museu de Ciências Naturais do parque, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. A entrada é gratuita. Agendamentos de grupos devem ser solicitados pelo e-mail [email protected].

Maio

Nos dias 10, 17 e 24 a equipe de educação ambiental do zoológico realiza a atividade “A Biodiversidade da Mata Atlântica”. Das 9h às 12h e das 14h às 16h, quem comparecer ao Museu de Ciências Naturais do parque vai aprender a reconhecer as características de sua vegetação, do clima, dos animais e, se quiser, poderá levar uma muda de árvore de espécie nativa para casa. A participação é livre, gratuita e não requer inscrição.

Já nos dias 8, 15 e 22 o zoo realiza a atividade “Vivência na Mata Atlântica”. Nos encontros, a equipe de educação ambiental do parque guiará um pequeno passeio de 30 minutos em meio à mata preservada do local, proporcionando uma experiência sensorial e de aprendizagem sobre o bioma. Podem participar crianças com idade a partir de sete anos e adultos, sendo que cada turma é formada pelo máximo de 15 pessoas. Pela manhã são promovidos quatro programas, das 9h30 às 11h30, e mais quatro à tarde, das 14h às 16h. Recomenda-se o uso de roupa confortável, tênis, protetor solar e repelente.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link na bio do zoo no Instagram (@zooguarulhos), pelo e-mail [email protected] ou presencialmente no setor da Educação Ambiental do parque, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada até as 16h30).

Linhas municipais de ônibus que atendem a região: 261, 384, 281, 276 e 262.

Linhas intermunicipais de ônibus que atendem a região: 011, 105 e 573.